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В США удалили доказательства похищения рф детей из Украины из-за решения правительства Трампа

Киев • УНН

 • 15670 просмотра

Из-за прекращения программы отслеживания похищенных детей, были удалены доказательства военных преступлений на 26 млн долларов. Законодатели призывают возобновить инициативу.

В США удалили доказательства похищения рф детей из Украины из-за решения правительства Трампа

Из-за остановки Соединенными Штатами программы отслеживания похищенных россией украинских детей были удалены доказательства военных преступлений на 26 миллионов долларов. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Законодатели-демократы США будут призывать администрацию президента Дональда Трампа возобновить программу, которая помогает отслеживать тысячи украинских детей, похищенных россией.

Как отмечают законодатели, администрация президента-республиканца прекратила финансируемую правительством инициативу под руководством Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета (Yale HRL), которая отслеживала массовую депортацию детей из Украины, на фоне сокращений широкого спектра правительственных программ США и большей части иностранной помощи.

Государственный департамент и Йельский центр "сохраняли доказательства похищения детей из Украины, которых они идентифицировали, чтобы поделиться ими с Европолом и правительством Украины для обеспечения их возвращения

- говорится в письме законодателей-демократов.

Это решение администрации Трампа означает, что исследователи потеряли доступ к огромному количеству информации, включая спутниковые снимки и другие данные, о около 30 тысячах детей, вывезенных из Украины.

"У нас есть основания полагать, что данные из хранилища были безвозвратно удалены. Если это правда, то это будет иметь разрушительные последствия", – заявили законодатели-демократы во главе с представителем штата Огайо Грегом Ландсманом в письме к госсекретарю Марко Рубио и министру финансов Скотту Бессенту, который попал в агентство Reuters во вторник и должен быть отправлен в среду.

О прекращении программы впервые сообщила газета The Washington Post. Об этом стало известно в тот же день, когда Трамп разговаривал по телефону с лидером россии владимиром путиным, в ходе которой россия не согласилась на 30-дневное прекращение боевых действий.

Человек, знакомый с программой отслеживания, сообщила, что расторжение контракта Госдепартамента с Yale HRL привело к удалению доказательств военных преступлений на сумму 26 миллионов долларов.

Они взяли 26 миллионов долларов американских налогоплательщиков, которые использовались для данных о военных преступлениях, и выбросили их в дробилку, включая досье на всех детей

- сказал собеседник.

"Если бы вы хотели защитить президента путина от судебного преследования, вы уничтожили бы эту штуку. И они сделали это. Это окончательная версия, приемлемая для суда, со всеми метаданными", – сообщил источник.

Напомним

В марте 2023 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина.

Главный прокурор МУС Карим Хан заявил, что есть достаточные основания полагать, что владимир путин и уполномоченная по правам ребенка страны мария львова-белова несут ответственность за насильственную депортацию сотен украинских детей.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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