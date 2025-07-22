Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка

Липнева обкладинка журналу "TIME" під назвою "Kidnapping" присвячена викраденим українським дітям – це сигнал для України, що ситуація вийшла за рамки держави та стала глобальним моральним викликом для цілого світу, повідомляє УНН.

Викрадення українських дітей – це ще одна спроба рф знищити українську націю. Ці злочини російської влади спрямовані на Україну і сьогоднішню, і завтрашню. Адже викрадені українські діти вже ростуть в іншій культурній площині, де їх навчають ненависті до України, про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла "Мати-героїня" та фінтехекспертка Олена Сосєдка.

Викрадення українських дітей — це трагедія та стратегічна катастрофа. Коли крадуть дітей - крадуть майбутнє країни. Кожна викрадена дитина — це як відрубана гілка дерева, яка вже не дасть плодів. Це злочин, спрямований не тільки проти України сьогодні, а й проти України завтра — тієї, що могла бути сильнішою, щасливішою, вільнішою. Уявіть собі: ці діти ростуть в іншій системі цінностей, їх навчають ненавидіти свою країну, свою мову, свою історію. Це спроба стерти українську ідентичність зсередини. І це те, що ми зобов’язані зупинити — за будь-яку ціну - розтлумачила Сосєдка.

Після того як дітей незаконно перевозять до росії – вони потрапляють в так звані "перевиховні табори". Де відбувається примусова русифікація українських дітей. Далі вони потрапляють на всиновлення в російські сімʼї, де ця русифікація продовжується. А згодом українські викрадені діти, під тиском, відмовляються від національної самоідентифікації. Таким чином, перестають бути українцями і на папері, і у серці. Особливо вразливими до викрадень росією є діти з інтернатних закладів або ті, хто опинився без батьківської опіки.

Тим часом лабораторія Єльського університету, яка займалася пошуком викрадених росією українських дітей, доки президент США Дональд Трамп не припинив її фінансування з боку адміністрації, виявила 314 викрадених українських дітей, яких у російських базах даних вже було записано під іншими іменами як громадян рф.

Та попри зміщення фокуса уваги адміністрації США, світ не забув. Липнева обкладинка журналу "TIME" – це потужний сигнал для України, про те, що наші діти не забуті. А росія відповість за свої діяння. Зараз ця ситуація вийшла за рамки національного конфлікту, вона стала глобальним моральним викликом. Адже, масштабна депортація дітей не тільки порушує міжнародне право, а й ставить під загрозу ідентичність цілого покоління. Усередині Росії багато з цих дітей піддаються ідеологічному впливу, через що деякі вже починають відмовлятися від повернення, вважаючи Україну "ворожою" державою — це результат свідомої пропагандистської політики.

Коли я побачила цю обкладинку, було таке відчуття, ніби хтось вдарив прямо в серце. Ця обкладинка це наче дзеркало нашого болю, наших криків. Перше, що я відчула — це лють: бо до такого не можна звикати. Далі — гіркота і безсилля. Але потім ввімкнувся холодний фокус: ця обкладинка — це сигнал, що про наш біль усе ж таки говорять у світі. І це дає силу говорити голосніше, вимагати, кричати, щоб ніхто не міг сказати: "Ми не знали" - додала “Мати-героїня” Олена Сосєдка

Масштаби викрадень дітей вражають. За офіційними даними Лабораторії Єльського університету росія примусово вивезла з України приблизно 35 000 дітей. Водночас офіційні українські дані підтверджують 19 546 випадків депортації дітей. А експерти вважають, що справжня кількість викрадених дітей може сягати від 260 до 700 тисяч.

Додамо

Нещодавно завдяки ініціативі "Bring Kids Back UA", створеної під патронатом Офісу Президента України, додому вдалося повернути ще 11 дітей. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Як повідомив голова ОП, особливо сильно його вразила історія родини, з якої повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Тож, всього в Україну вдалося повернути 1389 викрадених дітей.

Дітей вивезли до росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому. Та навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи - розповів керівник Офісу Президента.

Нагадаємо

Міжнародна спільнота засуджує дії росії. Так, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Європейський парламент і кілька правозахисних організацій кваліфікують дії рф як воєнний злочин та форму геноциду. У липні 2025 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, яке вимагає від Росії сприяти поверненню депортованих українських дітей.

Крім того, під час другого раунду українсько-російських переговорів в Стамбулі, українська делегація, на чолі з тодішнім міністром оборони України Рустемом Умєровим передала росіянам список з сотень депортованих дітей, яких треба повернути. За словами голови делегації на переговорному процесі, росія має зробити це, щоб показати свою готовність до мирного врегулювання, повідомив голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров.

Натомість російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".