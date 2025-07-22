$41.820.07
48.790.18
ukenru
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
15:21 • 1192 перегляди
Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка
Ексклюзив
14:31 • 7840 перегляди
Кримінальна справа вдарить по репутації АРМА: експерт наголошує, що аудит роботи агентства потрібен був “ще вчора”
Ексклюзив
14:10 • 14452 перегляди
Експерт: НАБУ перетворилась на філію фсб. Ухвалений законопроєкт дає можливість це виправити
12:59 • 17539 перегляди
У трьох областях України зафіксовано спалахи гострих кишкових інфекцій, 70 людей захворіли
12:27 • 25236 перегляди
росіяни атакували об'єкти газовидобутку "Нафтогазу", є руйнування
Ексклюзив
12:17 • 29861 перегляди
Ми повернули українську правосуб’єктність - нардеп про ухвалений закон, що регулює діяльність НАБУ та САП
11:15 • 28749 перегляди
Трамп виводить США з ЮНЕСКО - NY Post
10:50 • 24462 перегляди
"Спочатку доведеться багато попрацювати": кремль про зустріч путіна і Зеленського
22 липня, 08:08 • 31654 перегляди
Офіс Генерального прокурора та СБУ виявили нові факти витоку з НАБУ інформації з обмеженим доступом
22 липня, 07:27 • 56334 перегляди
На оборону потрібно $120 млрд наступного року, половину планують отримати за підтримки союзників - Шмигаль
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+26°
2.8м/с
70%
743мм
Популярнi новини
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 98658 перегляди
Дрони атакували нафтохімічний гігант у самарській області рф: відео і всі деталі22 липня, 07:00 • 46432 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 95654 перегляди
Іран напередодні європейських переговорів заявив, що не припинить збагачення урану 22 липня, 07:38 • 50600 перегляди
Рада підтримала законопроєкт про зміни до Кримінального кодексу щодо повноважень НАБУ та САП10:41 • 61817 перегляди
Публікації
Правки до Defence City: шанс на відновлення критично необхідної підтримки української авіації10:46 • 39321 перегляди
Ще один "впливовий": після Христенка правоохоронці мають звернути увагу на нардепа Кузьміних22 липня, 07:18 • 96423 перегляди
Підтримка під час війни: як держава видає гранти та реструктуризує борги бізнесу22 липня, 06:46 • 99412 перегляди
“Хамрун Спартанс” – “Динамо”: кияни стартують у Лізі чемпіонів 22 липня, 06:19 • 106017 перегляди
Гучні заяви замість дій: голова АРМА Дума ігнорує внутрішні перевірки на тлі кримінальної справи21 липня, 15:24 • 137870 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Хакан Фідан
Рустем Умєров
Йоргос Лантімос
Актуальні місця
Україна
Київська область
Китай
Крим
Суми
Реклама
УНН Lite
Проти Kneecap припинили розслідування щодо виступу на Glastonbury19 липня, 07:54 • 155367 перегляди
П’ять серіалів про магічні пригоди: що подивитись цими вихідними18 липня, 18:06 • 248594 перегляди
Перші квитки на "Одіссею" Нолана розпродані - за рік до прем'єри18 липня, 12:24 • 262118 перегляди
"Камера поцілунків" викрила службовий роман CEO IT-гіганта на концерті Coldplay17 липня, 17:00 • 256975 перегляди
Королева Камілла святкує 78-річчя: Вільям і Кейт привітали мачуху принца Уельського17 липня, 13:55 • 255241 перегляди
Актуальне
Brent
Дія (сервіс)
Airbus A320 серії
Dragon 2
Ан-178

Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка

Київ • УНН

 • 1202 перегляди

Липнева обкладинка журналу TIME під назвою "Kidnapping" присвячена викраденим українським дітям, що стало глобальним моральним викликом. За офіційними даними, росія примусово вивезла приблизно 35 000 дітей, а справжня кількість може сягати до 700 тисяч.

Нова обкладинка TIME Kidnapping привернула увагу всього світу до болю України - Олена Сосєдка

Липнева обкладинка журналу "TIME" під назвою "Kidnapping" присвячена викраденим українським дітям – це сигнал для України, що ситуація вийшла за рамки держави та стала глобальним моральним викликом для цілого світу, повідомляє УНН.

Викрадення українських дітей – це ще одна спроба рф знищити українську націю. Ці злочини російської влади спрямовані на Україну і сьогоднішню, і завтрашню. Адже викрадені українські діти вже ростуть в іншій культурній площині, де їх навчають ненависті до України, про це в ексклюзивному коментарі УНН розповіла "Мати-героїня" та фінтехекспертка  Олена Сосєдка. 

Викрадення українських дітей — це трагедія та стратегічна катастрофа. Коли крадуть дітей - крадуть майбутнє країни. Кожна викрадена дитина — це як відрубана гілка дерева, яка вже не дасть плодів. Це злочин, спрямований не тільки проти України сьогодні, а й проти України завтра — тієї, що могла бути сильнішою, щасливішою, вільнішою. Уявіть собі: ці діти ростуть в іншій системі цінностей, їх навчають ненавидіти свою країну, свою мову, свою історію. Це спроба стерти українську ідентичність зсередини. І це те, що ми зобов’язані зупинити — за будь-яку ціну

- розтлумачила Сосєдка.

Після того як дітей незаконно перевозять до росії – вони потрапляють в так звані "перевиховні табори". Де відбувається примусова русифікація українських дітей. Далі вони потрапляють на всиновлення в російські сімʼї, де ця русифікація продовжується. А згодом українські викрадені діти, під тиском, відмовляються від національної самоідентифікації. Таким чином, перестають бути українцями і на папері, і у серці. Особливо вразливими до викрадень росією є діти з інтернатних закладів або ті, хто опинився без батьківської опіки. 

Тим часом лабораторія Єльського університету, яка займалася пошуком викрадених росією українських дітей, доки президент США Дональд Трамп не припинив її фінансування з боку адміністрації, виявила 314 викрадених українських дітей, яких у російських базах даних вже було записано під іншими іменами як громадян рф. 

Та попри зміщення фокуса уваги адміністрації США, світ не забув. Липнева обкладинка журналу "TIME" – це потужний сигнал для України, про те, що наші діти не забуті. А росія відповість за свої діяння. Зараз ця ситуація вийшла за рамки національного конфлікту, вона стала глобальним моральним викликом. Адже, масштабна депортація дітей не тільки порушує міжнародне право, а й ставить під загрозу ідентичність цілого покоління. Усередині Росії багато з цих дітей піддаються ідеологічному впливу, через що деякі вже починають відмовлятися від повернення, вважаючи Україну "ворожою" державою — це результат свідомої пропагандистської політики.

Коли я побачила цю обкладинку, було таке відчуття, ніби хтось вдарив прямо в серце. Ця обкладинка це наче дзеркало нашого болю, наших криків. Перше, що я відчула — це лють: бо до такого не можна звикати. Далі — гіркота і безсилля. Але потім ввімкнувся холодний фокус: ця обкладинка — це сигнал, що про наш біль усе ж таки говорять у світі. І це дає силу говорити голосніше, вимагати, кричати, щоб ніхто не міг сказати: "Ми не знали"

- додала “Мати-героїня” Олена Сосєдка

Масштаби викрадень дітей вражають. За офіційними даними Лабораторії Єльського університету росія примусово вивезла з України приблизно 35 000 дітей. Водночас офіційні українські дані підтверджують 19 546 випадків депортації дітей. А експерти вважають, що справжня кількість викрадених дітей може сягати від 260 до 700 тисяч. 

Додамо

Нещодавно завдяки ініціативі "Bring Kids Back UA", створеної під патронатом Офісу Президента України, додому вдалося повернути ще 11 дітей. Про це повідомив голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Як повідомив голова ОП, особливо сильно його вразила історія родини, з якої повернули п’ятьох рідних братів і сестер. Тож, всього в Україну вдалося повернути 1389 викрадених дітей. 

Дітей вивезли до росії, і тривалий час про них не було жодної інформації. Лише згодом вони самі вийшли на зв’язок із повнолітньою сестрою в Україні й просили: заберіть нас додому. Та навіть після цього шлях назад був надзвичайно складним. Російські органи опіки чинили тиск, затягували процес, змушували змінювати свою думку. Повернення стало можливим лише після понад року наполегливої й кропіткої роботи

- розповів керівник Офісу Президента.

Нагадаємо

Міжнародна спільнота засуджує дії росії.  Так, Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Європейський парламент і кілька правозахисних організацій кваліфікують дії рф як воєнний злочин та форму геноциду. У липні 2025 року Європейський суд з прав людини ухвалив рішення, яке вимагає від Росії сприяти поверненню депортованих українських дітей.

Крім того, під час другого раунду українсько-російських переговорів в Стамбулі, українська делегація, на чолі з тодішнім міністром оборони України Рустемом Умєровим передала росіянам список з сотень депортованих дітей, яких треба повернути. За словами голови делегації на переговорному процесі, росія має зробити це, щоб показати свою готовність до мирного врегулювання, повідомив голова української делегації, міністр оборони України Рустем Умєров.

Натомість російська сторона оприлюднила список зі 339 українських дітей, яких нібито "врятували" із зони бойових дій. Водночас володимир мединський, голова російської делегації у переговорах в Стамбулі, заперечив факти викрадення дітей, звинувачуючи українську владу у "шоу для європейців".

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

СуспільствоНовини Світу
Рустем Умєров
Європейський парламент
Тайм (журнал)
Єльський університет
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Сполучені Штати Америки
Україна
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9