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Мама шістьох дітей і фінансова лідерка Олена Сосєдка отримала звання "Мати-героїня"

Київ • УНН

 • 770 перегляди

Співзасновниця Concord Fintech Solutions Олена Сосєдка, мати шістьох дітей та експертка у сфері фінансів, отримала почесне звання "Мати-героїня". Це визнання її особистого внеску у виховання, а також символ стійкості всіх українських матерів.

Мама шістьох дітей і фінансова лідерка Олена Сосєдка отримала звання "Мати-героїня"

Співзасновниця першої в Україні фінтех-екосистеми Concord Fintech Solutions, експертка у сфері фінансів та мама шістьох дітей Олена Сосєдка отримала почесне звання "Мати-героїня". Відповідний указ підписав Президент України Володимир Зеленський. Про це фінтехекспертка повідомила у своєму дописі в Facebook, зазначивши, що звання "Мати-героїня" стало для неї не лише особистою відзнакою, а й символом стійкості всіх українських матерів, передає УНН

Указ про присвоєння звання підписав особисто Президент України. І це велика честь не лише для мене, а й для усіх матерів, які сьогодні тримають країну на своїх плечах: виховують дітей, створюють опору, плетуть сітки, лікують, навчають, допомагають фронту

— написала Олена Сосєдка

У своєму дописі вона також подякувала родині та друзям за підтримку. 

Додамо

Відповідно до чинного законодавства, почесне звання "Мати-героїня" може бути присвоєне жінкам, які народили й виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей. Крім того, звання передбачає не тільки кількісне, а і якісне виховання. Адже звання може бути присвоєне тільки матері, яка не лише виховала дітей до певного віку. Але й долучилась до їх розвитку: як духовного, так і освітнього. А також створила всі умови для всебічного розвитку дітей.

Фінансова грамотність для дітей: як українським батькам виховати розумного споживача у світі, наповненому маркетингом12.06.25, 18:21 • 111047 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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