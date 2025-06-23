Мама шестерых детей и финансовая лидер Елена Соседка получила звание "Мать-героиня"
Киев • УНН
Соучредитель Concord Fintech Solutions Елена Соседка, мать шестерых детей и эксперт в сфере финансов, получила почетное звание "Мать-героиня". Это признание ее личного вклада в воспитание, а также символ стойкости всех украинских матерей.
Соучредительница первой в Украине финтех-экосистемы Concord Fintech Solutions, эксперт в сфере финансов и мама шестерых детей Елена Соседка получила почетное звание "Мать-героиня". Соответствующий указ подписал Президент Украины Владимир Зеленский. Об этом финтех-эксперт сообщила в своем сообщении в Facebook, отметив, что звание "Мать-героиня" стало для нее не только личным отличием, но и символом стойкости всех украинских матерей, передает УНН.
Указ о присвоении звания подписал лично Президент Украины. И это большая честь не только для меня, но и для всех матерей, которые сегодня держат страну на своих плечах: воспитывают детей, создают опору, плетут сетки, лечат, учат, помогают фронту
В своем сообщении она также поблагодарила семью и друзей за поддержку.
Добавим
В соответствии с действующим законодательством, почетное звание "Мать-героиня" может быть присвоено женщинам, родившим и воспитавшим до восьмилетнего возраста пятерых и более детей. Кроме того, звание предусматривает не только количественное, но и качественное воспитание. Ведь звание может быть присвоено только матери, которая не только воспитала детей до определенного возраста. Но и приобщилась к их развитию: как духовному, так и образовательному. А также создала все условия для всестороннего развития детей.
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