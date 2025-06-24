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Зникнуть назавжди: Трамп припиняє фінансування пошуку викрадених рф українських дітей - Telegraph

Київ • УНН

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Dsl 1 липня припиняє роботу гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету, яка документувала воєнні злочини рф, зокрема викрадення українських дітей. Це сталося через припинення фінансування з боку адміністрації Трампа, що може призвести до зникнення більшості даних про викрадених дітей та самих викрадених дітей.

Зникнуть назавжди: Трамп припиняє фінансування пошуку викрадених рф українських дітей - Telegraph

З 1 липня у США припиняє роботу гуманітарна дослідницька лабораторія Єльського університету (HRL), яка відіграла ключову роль у документуванні воєнних злочинів росії, зокрема масштабного викрадення українських дітей. Про це повідомляє The Telegraph з посиланням на з посиланням на керівника HRL Натаніеля Реймонда, передає УНН.

Деталі

Лабораторія Єльського університету, яка відіграла незамінну роль у відстеженні викрадених дітей, закриється через припинення фінансування з боку адміністрації президента США Дональда Трампа.

За словами Натаніеля Реймонда, лабораторія фактично є єдиним незалежним джерелом, що системно фіксує факти примусової депортації та русифікації українських дітей.

Аналітики HRL виявили 314 викрадених українських дітей, яких у російських базах даних вже було записано під іншими іменами як громадян росії. Загалом же, за даними Єльського університету, росія примусово вивезла з України приблизно 35 тисяч дітей. Їх або направляли до "перевиховних таборів", або всиновлювали в російські сім’ї, стираючи будь-які сліди їхнього походження.

Для порівняння, офіційні українські дані підтверджують 19 546 випадків депортації дітей. З них лише 1366 вдалося повернути. Утім, експерти вважають, що справжня кількість викрадених дітей може сягати від 260 до 700 тисяч.

Реймонда обурює відсутність реакції від партнерів України.

Окрім нас і кількох українських структур, ніхто не займається системним моніторингом цих злочинів. Якщо ми припинимо роботу, більшість дітей зникнуть безвісти назавжди

- наголосив він.

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Доповнення

HRL було створено у 2022 році за підтримки уряду США. За два роки команда аналітиків зібрала докази, що стали підставою для шести ордерів Міжнародного кримінального суду проти російських посадовців. Серед них, зокрема, російський диктатор володимир путін та марії львови-бєлової, уповноваженої рф з прав дитини.

Втім, у лютому новостворене міністерство урядової ефективності США (DOGE), яке очолював Ілон Маск, несподівано припинило фінансування HRL та заблокувало дослідникам доступ до їхньої ж бази даних. Після суспільного резонансу лабораторії надали короткостроковий дозвіл на передачу напрацювань до Європолу та уряду України. Цей дозвіл спливає на початку липня.

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У Конгресі США вже заявили, що їм не надали пояснень щодо рішення про припинення фінансування. 30 законодавців звернулися з офіційним листом до держсекретаря США з вимогою відновити підтримку Conflict Observatory. За повідомленням CNN, раніше планувалося виділити HRL 8 мільйонів доларів на 2025 рік, проте подальша доля цих коштів залишається невідомою.

Експерти з прав людини називають ситуацію скандальною.

Немає жодної іншої структури, яка могла б замінити роботу цієї лабораторії

- заявив Білл Ван Есвельд з Human Rights Watch.

Представники неурядових організацій, зокрема Razom for Ukraine, стверджують, що припинення фінансування не було випадковим — йдеться про цілеспрямоване згортання зусиль щодо фіксації російських воєнних злочинів. Як пише The Washington Post, адміністрація Трампа вже вийшла з міжнародної групи, що розслідує злочини керівництва рф, скоротила повноваження спеціальної групи Мін'юсту США щодо воєнних злочинів і ліквідувала програму з вилучення активів підсанкційних російських олігархів.

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Нагадаємо

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ліквідувала міжвідомчу групу, яка займалася збором даних військові злочини росії проти України. Cкасовано кілька ініціатив, покликаних притягнути москву до відповідальності за військові злочини в Україні, зокрема, установу двопартійного офісу координатора національної розвідки (ODNI).

Лілія Набока

Лілія Набока

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