Адміністрація Трампа ліквідувала групу по розслідуванню воєнних злочинів рф проти України - The Washington Post

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа ліквідувала міжвідомчу групу, яка займалася збором даних військові злочини росії проти України. Про це інформує видання The Washington Post із посиланням на джерела, передає УНН.

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Зазначається, що було скасовано кілька ініціатив, покликаних притягнути москву до відповідальності за військові злочини в Україні, зокрема, установу двопартійного офісу координатора національної розвідки (ODNI).

Джерела повідомили виданню, що раніше також було ліквідовано посаду координатора, який, згідно із законом, повинен був збирати розвіддані по всьому уряду про звірства росії, вчинені в Україні.

Посада координатора щодо злочинів... покликана притягнути путіна до відповідальності за злочини, які він скоїв проти українського народу. Цю посаду було створено Конгресом на двопартійній основі, і адміністрація має уповноважити будь-кого, хто обіймає цю посаду, виконувати свої обов'язки, як того вимагає закон - сказав Джейсон Кроу, демократ.

За словами трьох чинних і колишніх чиновників, міжвідомчу робочу групу на чолі з цим координатором також було розпущено.

Це дуже тривожний відхід від зобов'язання США притягати до відповідальності винних у військових злочинах і агресії, особливо в найкривавішому конфлікті, який Європа бачила з часів Другої світової війни - наголосив Елі Розенбаум, колишній глава групи з військових злочинів Міністерства юстиції.

Як пише The Washington Post, інформація, що координується ODNI, надходила до Міжнародного кримінального суду (МКС) та інших міжнародних органів через Управління глобального кримінального правосуддя Держдепартаменту, яке було створено у 1990-х роках для консультування державного секретаря з питань військових злочинів та геноциду.

Ця посада потрапила до списку тих, які пропонувалося скоротити в рамках оголошеної у вівторок, 22 квітня держсекретарем Марко Рубіо широкомасштабної реорганізації департаменту.

Доповнення

Адміністрація Трампа зупинила фінансування ініціативи, що фіксувала воєнні злочини росії, включно з базою даних про депортацію українських дітей. Білий дім заборонив передачу доказів прокурорам.

17 березня 2025 року стало відомо, що США виходять з багатонаціональної групи, яка розслідує злочини рф в Україні. Це рішення адміністрації Трампа, котра перерозподіляє ресурси, попри важливу роль США у WarCAT.

Нагадаємо

У вівторок, 22 квітня держсекретар США Марко Рубіо оголосив про реформу, яка передбачає закриття низки міжнародних ініціатив і звільнення значної частини персоналу.