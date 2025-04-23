США оголосили масштабну реорганізацію Держдепартаменту: сотні посад під скороченням
Київ • УНН
Держсекретар США оголосив про реформу Держдепу, що передбачає ліквідацію понад 130 офісів, скорочення 700 посад, а також оптимізацію структури для більш ефективної роботи.
Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про реформу, яка передбачає закриття низки міжнародних ініціатив і звільнення значної частини персоналу. Про це повідомляє CNN, передає УНН.
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У Сполучених Штатах стартувала реформа зовнішньополітичного відомства, яка торкнеться сотень працівників і змінить структуру апарату. Держсекретар
У Вашингтонській штаб-квартирі планується ліквідувати понад 130 офісів і скоротити близько 700 посад. Удар також прийдеться по структурах, що спеціалізуються на моніторингу військових злочинів та реагуванні на глобальні конфлікти. Частину функцій планується перерозподілити в межах Держдепу, щоб посилити координацію та уникнути дублювання повноважень.
Реформа є частиною більш широкої ініціативи американської адміністрації щодо оптимізації державної служби.
Очікується, що всі підрозділи отримають завдання скоротити персонал на 15%, а до початку липня зміни мають набути чинності.
Керівництво вважає, що це дозволить зробити структуру зовнішньополітичного відомства гнучкішою та більш відповідною до сучасних викликів.
Офіційно звільнення на перших етапах не передбачаються, проте скорочення кількості посад означає, що частина працівників таки втратить роботу. Держдепартамент поки не надав чітких роз’яснень щодо подальшої долі співробітників, які потраплять під оптимізацію.
За словами ініціаторів реформи, мета змін – зробити Держдеп більш функціональним інструментом реалізації зовнішньої політики США, а не бюрократичною структурою, перевантаженою внутрішніми процедурами.
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