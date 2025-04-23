США оголосили масштабну реорганізацію Держдепартаменту: сотні посад під скороченням

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський
22 квітня, 18:22 • 15587 перегляди

США втратять стратегічного партнера в особі України, якщо вийдуть з переговорного процесу - Зеленський

22 квітня, 17:32 • 30537 перегляди

Зеленський заявив, що готовий зустрітися з Трампом у Ватикані

22 квітня, 13:40 • 65188 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

Ексклюзив
22 квітня, 09:55 • 78274 перегляди

У Раді вимагають, щоб НАЗК перевірило голову Наглядової ради "Держзембанку" Васильченка на наявність конфлікту інтересів

22 квітня, 08:27 • 99586 перегляди

Ватикан оголосив дату похорону Папи: церемонія відбудеться в суботу

Ексклюзив
22 квітня, 07:51 • 155732 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС

21 квітня, 16:24 • 119908 перегляди

Україна, Британія, Франція та США у середу проведуть переговори у Лондоні - Зеленський

Ексклюзив
21 квітня, 14:32 • 226336 перегляди

Святослав Шевчук і Микола Бичок: есперт розповів, чи є шанс в українських католицьких ієрархів стати Папою

21 квітня, 13:43 • 119132 перегляди

Сирський: росіяни намагаються вибити Сили оборони з курщини та захопити прикордонні території Сумщини, наступ ворога зірвано

Ексклюзив
21 квітня, 13:37 • 85286 перегляди

У Раді проти передачі землі НААН до Фонду держмайна, бо це призведе до підриву продовольчої і економічної безпеки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+12°
0м/с
40%
750 мм
Популярнi новини

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 14217 перегляди

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 13570 перегляди

Суд продовжив запобіжний захід ексначальнику ОТУ "Харків" Галушкіну

22 квітня, 15:53 • 7450 перегляди

Резерв+ відтепер надсилатиме сповіщення, якщо військовозобовʼязаний перебуває в розшуку ТЦК - Міноборони

22 квітня, 16:39 • 20626 перегляди

Рубіо не їде в Лондон на переговори щодо війни в Україні: хто представить США

22 квітня, 17:37 • 10314 перегляди
Публікації

Сумнівні мотиви: чому голова АРМА Дума блокує реформу відомства?

22 квітня, 14:43 • 42053 перегляди

НАБУгейт: столичні адвокати Борзих кинули виклик НАБУ Кривоноса, переграючи їх у власній грі

22 квітня, 13:40 • 65188 перегляди

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 квітня, 12:23 • 64171 перегляди

Вибори президента в Румунії: ризики для України та розкол в ЄС
Ексклюзив

22 квітня, 07:51 • 155732 перегляди

"Це фанати своєї справи": експерт про загрозу знищення української науки через вилучення земель НААН

21 квітня, 15:15 • 125453 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубіо

Йонас Гахр Сторе

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Лондон

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Син Йоко Оно закликав припинити порівняння його з братом Джуліаном

22 квітня, 15:52 • 13606 перегляди

Син Трампа спілкується з приятелями по університету через Xbox, а не роздає свій номер - ЗМІ

22 квітня, 15:42 • 14250 перегляди

Клуні заявив, що за 11 років у шлюбі жодного разу не сварився з дружиною

22 квітня, 10:22 • 45530 перегляди

"Врятували $65 000" залишків гонорару: Себастіан Стен зізнався про проблеми з робою перед роллю в Marvel

22 квітня, 09:58 • 37275 перегляди

Майкл Бей та Сідні Свіні працюють над адаптацією культової гри OutRun для Universal - Deadline

22 квітня, 07:54 • 82907 перегляди
Актуальне

The Washington Post

Financial Times

TikTok

ChatGPT

MIM-104 Patriot

США оголосили масштабну реорганізацію Держдепартаменту: сотні посад під скороченням

Київ • УНН

 • 320 перегляди

Держсекретар США оголосив про реформу Держдепу, що передбачає ліквідацію понад 130 офісів, скорочення 700 посад, а також оптимізацію структури для більш ефективної роботи.

США оголосили масштабну реорганізацію Держдепартаменту: сотні посад під скороченням

Держсекретар США Марко Рубіо оголосив про реформу, яка передбачає закриття низки міжнародних ініціатив і звільнення значної частини персоналу. Про це повідомляє CNN, передає УНН.

Деталі

У Сполучених Штатах стартувала реформа зовнішньополітичного відомства, яка торкнеться сотень працівників і змінить структуру апарату. Держсекретар

У Вашингтонській штаб-квартирі планується ліквідувати понад 130 офісів і скоротити близько 700 посад. Удар також прийдеться по структурах, що спеціалізуються на моніторингу військових злочинів та реагуванні на глобальні конфлікти. Частину функцій планується перерозподілити в межах Держдепу, щоб посилити координацію та уникнути дублювання повноважень.

Реформа є частиною більш широкої ініціативи американської адміністрації щодо оптимізації державної служби.

Очікується, що всі підрозділи отримають завдання скоротити персонал на 15%, а до початку липня зміни мають набути чинності.

Керівництво вважає, що це дозволить зробити структуру зовнішньополітичного відомства гнучкішою та більш відповідною до сучасних викликів.

Офіційно звільнення на перших етапах не передбачаються, проте скорочення кількості посад означає, що частина працівників таки втратить роботу. Держдепартамент поки не надав чітких роз’яснень щодо подальшої долі співробітників, які потраплять під оптимізацію.

За словами ініціаторів реформи, мета змін – зробити Держдеп більш функціональним інструментом реалізації зовнішньої політики США, а не бюрократичною структурою, перевантаженою внутрішніми процедурами.

Рубіо не їде в Лондон на переговори щодо війни в Україні: хто представить США22.04.25, 20:37 • 10341 перегляд

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

Новини Світу
Марко Рубіо
Вашингтон
Сполучені Штати
Brent
$68.04
Bitcoin
$93,442.20
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,345.95
Ethereum
$1,756.94