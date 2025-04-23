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США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
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США объявили масштабную реорганизацию Госдепартамента: сотни должностей под сокращением

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Госсекретарь США объявил о реформе Госдепа, предусматривающей ликвидацию более 130 офисов, сокращение 700 должностей, а также оптимизацию структуры для более эффективной работы.

США объявили масштабную реорганизацию Госдепартамента: сотни должностей под сокращением

Госсекретарь США Марко Рубио объявил о реформе, предусматривающей закрытие ряда международных инициатив и увольнение значительной части персонала. Об этом сообщает CNN, передает УНН.

Детали

В Соединенных Штатах стартовала реформа внешнеполитического ведомства, которая коснется сотен работников и изменит структуру аппарата. Госсекретарь

В Вашингтонской штаб-квартире планируется ликвидировать более 130 офисов и сократить около 700 должностей. Удар также придется по структурам, специализирующимся на мониторинге военных преступлений и реагировании на глобальные конфликты. Часть функций планируется перераспределить в рамках Госдепа, чтобы усилить координацию и избежать дублирования полномочий.

Реформа является частью более широкой инициативы американской администрации по оптимизации государственной службы.

Ожидается, что все подразделения получат задание сократить персонал на 15%, а к началу июля изменения должны вступить в силу.

Руководство считает, что это позволит сделать структуру внешнеполитического ведомства более гибкой и соответствующей современным вызовам.

Официально увольнения на первых этапах не предусматриваются, однако сокращение количества должностей означает, что часть работников все же потеряет работу. Госдепартамент пока не предоставил четких разъяснений относительно дальнейшей судьбы сотрудников, которые попадут под оптимизацию.

По словам инициаторов реформы, цель изменений – сделать Госдеп более функциональным инструментом реализации внешней политики США, а не бюрократической структурой, перегруженной внутренними процедурами.

Рубио не едет в Лондон на переговоры по войне в Украине: кто представит США22.04.25, 20:37 • 10172 просмотра

Юлия Котвицкая

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