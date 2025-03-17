США припиняють участь у розслідуваннях злочинів рф проти України - NYT

Міністерство юстиції приховано поінформувало європейських чиновників про те, що Сполучені Штати виходять з багатонаціональної групи, створеної для розслідування дій осіб, відповідальних за вторгнення в Україну. Це стосується і російського диктатора володимира путіна, повідомляють люди, знайомі з ситуацією, пише УНН з посиланням на The New York Times.

Рішення про вихід з Міжнародного центру з розслідування злочину агресії проти України, до якого адміністрація Байдена приєдналася у 2023 році, є останнім свідченням відходу адміністрації Дональда Трампа від зобов'язань його попередника щодо притягнення путіна до особистої відповідальності за злочини, скоєні проти українців.

Група була створена з метою притягнення керівництва росії, а також її союзників у білорусі, Північній Кореї та Ірані до відповідальності за категорію злочинів, які визначаються міжнародним правом і договорами як агресія, яка порушує суверенітет іншої країни і не розпочата в цілях самооборони.

Очікується, що рішення буде оприлюднене в понеділок в електронному листі, який буде надіслано співробітникам і членам материнської організації групи - Агентства Європейського Союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст.

Додамо

Сполучені Штати були єдиною країною за межами Європи, яка співпрацювала з групою, направивши старшого прокурора Міністерства юстиції до Гааги для роботи зі слідчими з України, країн Балтії та Румунії.

Адміністрація Трампа також скорочує роботу групи з підзвітності військових злочинів, створеної в 2022 році тодішнім генеральним прокурором Мерріком Б. Гарландом, у складі якої працюють досвідчені прокурори. Він мав на меті координувати зусилля Міністерства юстиції щодо притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за звірства, вчинені після повного вторгнення три роки тому.

За часів адміністрації Байдена команда, відома як WarCAT, зосереджувалася на важливій допоміжній ролі: наданні перевантаженим українським прокурорам і правоохоронним органам матеріально-технічної допомоги, навчання та прямої допомоги в висуненні звинувачень у військових злочинах, скоєних росіянами, до українських судів.

У грудні 2023 року прокуратура США вперше використала статут про військові злочини з моменту його введення в дію майже три десятиліття тому, щоб заочно висунути звинувачення чотирьом російським солдатам у катуванні американця, який жив у Херсонській області України.

Адміністрація Трампа не пояснила жодних причин виходу зі слідчої групи, окрім того самого пояснення інших кадрових і політичних кроків: необхідність перерозподілу ресурсів.

Доповнення

Спецпредставник президента США Дональда Трампа, який залучений до переговорної групи Сполучених Штатів щодо припинення вогню у війні рф проти України заявив, що є багато елементів для імплементації припинення вогню. Зокрема йдеться про потенційну угоду про Чорне море, доступ до портів та Запорізької АЕС.

Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України.