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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Київ • УНН

 • 160750 перегляди

Дональд Трамп анонсував розмову з володимиром путіним 18 березня для обговорення припинення війни в Україні. Переговори стосуватимуться питання території та електростанцій.

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

Президент США Дональд Трамп заявив про намір провести переговори з російським диктатором володимиром путіним у вівторок, 18 березня. Бесіда відбудеться в рамках наполягань американського лідера щодо припинення війни рф проти України. Про це інформує Associated Press, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що відповідний анонс з боку Глави Білого Дому відбувся під час розмови з журналістами на боту Air Force One, який виконував рейс з Флориди до Вашингтона.

Ми побачимо, чи буде у нас щось оголосити, можливо, до вівторка. Я буду говорити з президентом Путіним у вівторок

- повідомив Дональд Трамп.

За його словами, за вихідні було зроблено "багато роботи", наразі американська сторона хоче "побачити, чи зможемо ми покласти край цій війні".

Крім того, президент США озвучив основні теми своєї майбутнього діалогу з путіним. Він розповів, що питання території та електростанції стануть частиною розмови про завершення російсько-української війни.

Ми говоритимемо про землю. Ми говоритимемо про електростанції

- сказав Президент США.

Водночас він не уточнив, про які саме території йтиметься.

Трамп охарактеризував це як "розділ певних активів".

Нагадаємо

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо України обговорюються питання Курської області, ЗАЕС та окупованих територій. Припинення вогню - складний процес.

США мають план "А" і "Б" щодо завершення війни в Україні - Рубіо17.03.25, 03:26 • 22071 перегляд

Віта Зеленецька

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