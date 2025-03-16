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Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

Київ • УНН

 • 34210 перегляди

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах щодо України обговорюються питання Курської області, ЗАЕС та окупованих територій. Припинення вогню - складний процес.

Переговори щодо миру в Україні: Курська область, ЗАЕС та окуповані території - ці питання розглядаються, заявив Віткофф

За словами спецпосланця Дональда Трампа Стіва Віткоффа, американська сторона розуміє складність дискусії щодо організації припинення вогню на величезній ділянці території. Водночас вказується, що у переговорах буде враховано інтереси сторін, в тому числі доступ до портів, Запорізької АЕС та протистояння у Курську.

Передає УНН із посиланням на CBS News.

Я бачив конструктивні зусилля протягом тривалого періоду часу, спрямовані на те, щоб обговорити специфіку того, що відбувається на місцях. Між цими двома країнами існує 2000-кілометровий кордон, і вони стикаються - стріляють один в одного і стикаються один з одним через цей 2000-кілометровий кордон. Це дуже, дуже, дуже складний режим припинення вогню, і все ж таки всі прагнуть вести цю дискусію.

- повідомив в інтерв'ю Віткофф.

Віткофф також зазначив, що припинення вогню передбачає те, як змусити людей не воювати один з одним на кордоні в 2,000 кілометрів.

Це - це 1200 миль.

- зазначив спецпосланець Трампа. 

Стів Віткофф також зазначив у контексті переговорів щодо російсько-української війни наступне:  

Сюди також не входить основна зона протистояння, якою є Курськ. Отже, умови на полі бою різні. Ми повинні це обговорити. Є регіони, на яких, як ми всі знаємо, зосереджена увага росіян. Є ядерний реактор, який постачає досить багато електроенергії в Україну. З цим треба розібратися. Є доступ до портів. Існує угода про потенціал Чорного моря, існує дуже багато елементів.

- підкреслив Віткофф

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