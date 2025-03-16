Волц: США виходитимуть з власних інтересів у питанні звільнення територій України

Радник президента США з національної безпеки Майкл Волц стверджує, путін обов'язково розгляне можливість припинення вогню, разом з тим, команда національної безпеки президента Трампа розгляне низку речей, які очільник кремля воліє бачити. Контури угоди про завершення війни, за словами Волца, можуть враховувати аспекти "гарантій безпеки", але у рамках "реальності ситуації на місцях".

Передає УНН із посиланням на АВС.

Фундаментальний аспект підходу президента Трампа полягає в тому, що, як ви знаєте, це має бути постійним. Це те, що ми продовжуємо чути від українців, що, знаєте, ми не можемо мати ситуацію, коли це продовжує руйнуватися. У той же час, ми взаємодіємо з росіянами. - повідомив Волц.

Радник президента США, зазначив: від президента путіна у Вашингтоні почули, що той обов'язково розгляне можливість припинення вогню.

Є й інші речі, які він хотів би бачити, і які команда національної безпеки президента Трампа розглядає найближчими днями. Отже, ця дипломатія "туди-сюди" триває". сказав Волц.

Ми повинні запитати себе, чи відповідає це нашим національним інтересам? Чи це реалістично? Ми говорили про це і з європейцями, і з українцями. Чи збираємося ми вигнати кожного росіянина з кожного сантиметра української землі, включаючи Крим? - підкреслив Волц.

Також він сказав наступне:

"Стратегія адміністрації Байдена полягала в тому, що ми будемо робити це стільки, скільки буде потрібно, незалежно від того, які будуть часові рамки, а це, по суті, нескінченна війна, в умовах, коли ми буквально втрачаємо сотні тисяч людей за лічені місяці. І може перерости у Третю світову війну. ... Ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. Але ми також повинні говорити про реальну ситуацію на місцях. І це те, що ми робимо через дипломатію, через човникову дипломатію, через непрямі переговори"

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