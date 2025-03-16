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У США заявили про "дуже малу ймовірність" членства України в НАТО

Київ • УНН

 • 26291 перегляди

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між США та Україною триває. Він назвав постійне членство України в НАТО "дуже малоймовірним".

У США заявили про "дуже малу ймовірність" членства України в НАТО

Радник президента США з національної безпеки Майк Волц заявив, що двостороння дипломатія між Сполученими Штатами та Україною продовжується, хоча постійне членство України в НАТО є "неймовірно малоймовірним".

Про це він повідомив у програмі This Week на ABC, пише УНН з посиланням на The Guardian.

Деталі

Зокрема, за інформацією, Волц сказав, що буде "якась територія для майбутніх гарантій безпеки, майбутнього статусу України", і він назвав постійне членство України в НАТО "дуже малоймовірним". У контексті питання витіснення російських збройних сил з території України, включаючи території окупованого Криму, Волц підкреслив, що переговори з росією повинні ґрунтуватися "на реальній ситуації на місцях".

Ми можемо говорити про те, що правильно, а що ні. І ми також повинні говорити про реальність ситуації на місцях. І це те, що ми робимо за допомогою дипломатії, за допомогою човникової дипломатії, за допомогою непрямих переговорів

- сказав Волц.

Водночас, як повідомляє Reuters, сенатор Марко Рубіо, виступаючи на CBS, заявив, що будь-яка остаточна мирна угода між Україною та Росією вимагатиме "великої і важкої роботи" з обох сторін. Він також наголосив, що до початку переговорів буде складно перейти, поки конфлікт продовжується. 

Рютте підтвердив, що вступ України до НАТО більше не розглядається? Що на справді сказав Генсек14.03.25, 16:48 • 15930 переглядiв

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