В США заявили об "очень малой вероятности" членства Украины в НАТО

Советник президента США по национальной безопасности Майк Волц заявил, что двусторонняя дипломатия между Соединенными Штатами и Украиной продолжается, хотя постоянное членство Украины в НАТО является "невероятно маловероятным".

Об этом он сообщил в программе This Week на ABC, пишет УНН со ссылкой на The Guardian.

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В частности, по информации, Волц сказал, что будет "какая-то территория для будущих гарантий безопасности, будущего статуса Украины", и он назвал постоянное членство Украины в НАТО "очень маловероятным". В контексте вопроса вытеснения российских вооруженных сил с территории Украины, включая территории оккупированного Крыма, Волц подчеркнул, что переговоры с россией должны основываться "на реальной ситуации на местах".

Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. И мы также должны говорить о реальности ситуации на местах. И это то, что мы делаем с помощью дипломатии, с помощью челночной дипломатии, с помощью косвенных переговоров