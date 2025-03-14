Рютте подтвердил, что вступление Украины в НАТО больше не рассматривается? Что на самом деле сказал Генсек

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отреагировал на тезис о том, что президент США Дональд Трамп отверг возможность присоединения Украины к НАТО сдержанным "угу" в интервью Bloomberg, пишет УНН.

СМИ сообщают, что Рютте утвердительно ответил "да" о том, что вступление Украины в Альянс больше не рассматривается.

Однако журналистка Bloomberg сказала Рютте: "Трамп уже отверг (возможность – ред.) присоединения Украины к НАТО", на что Генсек отреагировал коротким "угу". Он ничего больше конкретно не сказал, но и не возражал этому утверждению.

Кроме того, Рютте заявил Bloomberg, что отношения с россией в конце концов должны быть нормализованы, когда прекратятся боевые действия в Украине, но этого еще не достигнуто и "мы должны продолжать давление на них, чтобы убедиться, что россия восприняла переговоры серьезно".

Дополнение

14 февраля высокопоставленный чиновник США Джон Коул в четверг заявил, что Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения путем переговоров к ее границам до 2014 года, что противоречит комментариям, сделанным ранее министром обороны США перед возможными мирными переговорами по прекращению войны в Украине.

26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения о прекращении войны Украина может забыть о НАТО и считает, что из-за него началась война.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить статью 5 НАТО на Украину без предоставления стране членства в военном альянсе, шаг, по ее словам, был бы "гарантией стабильной, долгосрочной, эффективной безопасности" по сравнению с направлением войск для обеспечения прекращения огня, предложение, которое она раскритиковала как "самое сложное".