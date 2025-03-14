Рютте підтвердив, що вступ України до НАТО більше не розглядається? Що на справді сказав Генсек

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відреагував на тезу про те, що президент США Дональд Трамп відкинув можливість приєднання України до НАТО стриманим "угу" в інтерв'ю Bloomberg, пише УНН.

ЗМІ повідомляють, що Рютте ствердно відповів "так" про те, що вступ України в Альянс більше не розглядається.

Проте журналістка Bloomberg сказала Рютте: "Трамп вже відкинув (можливість – ред.) приєднання України до НАТО", на що Генсек відреагував коротким "угу". Він нічого більше конкретно не сказав, але й не заперечував цьому твердженню.

Окрім того, Рютте заявив Bloomberg, що відносини з росією врешті повинні бути нормалізовані, коли припиняться бойові дії в Україні, але цього ще не досягнуто і "ми повинні продовжувати тиск на них, щоб переконатися, що росія сприйняла переговори серйозно".

Доповнення

14 лютого високопоставлений чиновник США Джон Коул в четвер заявив, що Сполучені Штати не виключають потенційного членства України в НАТО або повернення шляхом переговорів до її кордонів до 2014 року, що суперечить коментарям, зробленим раніше міністром оборони США перед можливими мирними переговорами щодо припинення війни в Україні.

26 лютого президент США Дональд Трамп заявив, що в межах угоди про припинення війни Україна може забути про НАТО та вважає, що через нього почалась війна.

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства в військовому альянсі, крок, за її словами, був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки" в порівнянні з направленням військ для забезпечення припинення вогню, пропозицію, яку вона розкритикувала як "найскладнішу".