Мелоні пропонує поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства - ЗМІ
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Італії запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання повного членства. Мелоні вважає це більш ефективним рішенням, ніж відправка військ для забезпечення припинення вогню.
Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства в військовому альянсі, крок, за її словами, був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки" в порівнянні з направленням військ для забезпечення припинення вогню, пропозицію, яку вона розкритикувала як "найскладнішу", передає УНН з посиланням на FT.
Поширення того ж охоплення, яке мають країни НАТО, на Україну, безумовно, було б набагато більш ефективним, хоча й відрізнялося б від членства в НАТО. Я думаю, що це була б стабільна, довгострокова, ефективна гарантія безпеки, більше, ніж деякі з пропозицій, які я бачу
На запитання про те, в чому різниця між пропозицією Мелоні та наданням Україні повного членства в НАТО, представниця італійського уряду сказала, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде активовано "також для захисту України . . . навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".
Трамп планує змінити участь США у захисті країн НАТО: що чекає на союзників06.03.2025, 21:23 • 59749 переглядiв
Мелоні також виключила можливість направлення італійських військ для забезпечення дотримання можливого угоди про припинення вогню в Україні, додавши, що розгортання "європейських військ, французьких або британських, є найскладнішим рішенням . . . Я все ще дуже спантеличена цією пропозицією".
Італія виділить 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України01.03.2025, 08:17 • 61479 переглядiв