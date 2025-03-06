Мелоні пропонує поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства в військовому альянсі, крок, за її словами, був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки" в порівнянні з направленням військ для забезпечення припинення вогню, пропозицію, яку вона розкритикувала як "найскладнішу", передає УНН з посиланням на FT.

Поширення того ж охоплення, яке мають країни НАТО, на Україну, безумовно, було б набагато більш ефективним, хоча й відрізнялося б від членства в НАТО. Я думаю, що це була б стабільна, довгострокова, ефективна гарантія безпеки, більше, ніж деякі з пропозицій, які я бачу - сказала Мелоні.

На запитання про те, в чому різниця між пропозицією Мелоні та наданням Україні повного членства в НАТО, представниця італійського уряду сказала, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде активовано "також для захисту України . . . навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

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Мелоні також виключила можливість направлення італійських військ для забезпечення дотримання можливого угоди про припинення вогню в Україні, додавши, що розгортання "європейських військ, французьких або британських, є найскладнішим рішенням . . . Я все ще дуже спантеличена цією пропозицією".

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