Мелоні пропонує поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства - ЗМІ

$41.170.09
45.030.03
ukenru
На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 32888 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 53017 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

9 квітня, 16:07 • 56469 перегляди

Колишній голова ДФС Насіров мобілізувався до ЗСУ – САП

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 61493 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 73266 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 59338 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 57853 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 123892 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 82522 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 229754 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
62%
Популярнi новини

"КНДР прагне створити найсильнішу ядерну силу": сестра Кім Чен Ина висміяла заклики до денуклеаризації Північної Кореї

9 квітня, 14:54 • 12367 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22658 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21468 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12136 перегляди

Зеленський про громадян КНР, які воюють на боці рф: доведемо необхідну інформацію до китайської сторони

9 квітня, 17:52 • 22420 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 92300 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 123902 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 229762 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 406128 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 398115 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 12284 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 21639 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 22832 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 25708 перегляди

"Дюна 3. Месія": Паттінсону пропонують роль головного лиходія у фільмі

9 квітня, 09:22 • 76089 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Мелоні пропонує поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства - ЗМІ

Київ • УНН

 • 24597 перегляди

Прем'єр-міністр Італії запропонувала поширити дію статті 5 НАТО на Україну без надання повного членства. Мелоні вважає це більш ефективним рішенням, ніж відправка військ для забезпечення припинення вогню.

Мелоні пропонує поширити статтю 5 Статуту НАТО на Україну без надання членства - ЗМІ

Прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонувала поширити статтю 5 НАТО на Україну без надання країні членства в військовому альянсі, крок, за її словами, був би "гарантією стабільної, довгострокової, ефективної безпеки" в порівнянні з направленням військ для забезпечення припинення вогню, пропозицію, яку вона розкритикувала як "найскладнішу", передає УНН з посиланням на FT.

Поширення того ж охоплення, яке мають країни НАТО, на Україну, безумовно, було б набагато більш ефективним, хоча й відрізнялося б від членства в НАТО. Я думаю, що це була б стабільна, довгострокова, ефективна гарантія безпеки, більше, ніж деякі з пропозицій, які я бачу 

- сказала Мелоні.

На запитання про те, в чому різниця між пропозицією Мелоні та наданням Україні повного членства в НАТО, представниця італійського уряду сказала, що цей крок гарантує, що положення про взаємну оборону буде активовано "також для захисту України . . . навіть на території за межами НАТО, незалежно від членства Києва".

Трамп планує змінити участь США у захисті країн НАТО: що чекає на союзників06.03.2025, 21:23 • 59749 переглядiв

Мелоні також виключила можливість направлення італійських військ для забезпечення дотримання можливого угоди про припинення вогню в Україні, додавши, що розгортання "європейських військ, французьких або британських, є найскладнішим рішенням . . . Я все ще дуже спантеличена цією пропозицією".

Італія виділить 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України01.03.2025, 08:17 • 61479 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаПолітика
Джорджа Мелоні
NATO
Італія
Україна
Brent
$65.97
Bitcoin
$82,606.80
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$33.67
Золото
$3,102.02
Ethereum
$1,669.39