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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Італія виділить 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Київ • УНН

 • 61479 перегляди

Україна та Італія підписали угоду про внесок 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Фонд, створений у 2022 році, вже отримав анонсовані внески від партнерів на суму понад 1 млрд євро.

Італія виділить 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України

Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у п'ятницю, 28 лютого українська та італійська сторони підписали угоду про внесок з боку офіційного Риму до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 мільйонів євро.

Ми дякуємо Італії за підтримку відновлення українського енергосектору. Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках

- зазначив Роман Андарак.

Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства. 

За даними відомства, наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро.

Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації

- йдеться у дописі Міненерго.

В Міністерстві енергетики України зауважили, що Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому "українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності".

Нагадаємо

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ініціює проведення термінового саміту між США та європейськими союзниками. Зустріч має на меті обговорення спільного подолання викликів, пов'язаних з війною рф проти України.

За три роки росія здійснила понад 30 масованих атак по енергетиці - Галущенко24.02.25, 15:00 • 20512 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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