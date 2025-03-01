Італія виділить 13 мільйонів євро на підтримку енергетики України
Київ • УНН
Україна та Італія підписали угоду про внесок 13 млн євро до Фонду підтримки енергетики України. Фонд, створений у 2022 році, вже отримав анонсовані внески від партнерів на суму понад 1 млрд євро.
Італія внесе до Фонду підтримки енергетики України 13 мільйонів євро. Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України, передає УНН.
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Зазначається, що у п'ятницю, 28 лютого українська та італійська сторони підписали угоду про внесок з боку офіційного Риму до Фонду підтримки енергетики України у розмірі 13 мільйонів євро.
Ми дякуємо Італії за підтримку відновлення українського енергосектору. Ця допомога дозволить закупити необхідне обладнання і посилити стійкість української енергосистеми в умовах, коли ворог нещадно атакує енергооб’єкти, а українські енергетики цілодобово відновлюють пошкоджене, аби українці мали світло і тепло у своїх домівках
Фонд підтримки енергетики України був створений у квітні 2022 року за спільної ініціативи Міністра енергетики України Германа Галущенка та Єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон на базі Секретаріату Енергетичного Співтовариства.
За даними відомства, наразі анонсовані внески партнерів до Фонду сягають понад 1 млрд євро.
Серед донорів Фонду – державний та приватний сектор з понад 30 країн, зокрема країн-членів ЄС, Великої Британії та США, міжнародні та регіональні організації
В Міністерстві енергетики України зауважили, що Фонд став ефективним інструментом надання міжнародної допомоги в енергетичній сфері, завдяки якому "українські енергетики мають змогу відновлювати енергооб'єкти після російських атак, здійснювати ремонти, встановлювати нові потужності".
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