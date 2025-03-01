Італія закликала терміново провести саміт між США та Європою
Київ • УНН
Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні ініціює проведення термінового саміту між США та європейськими союзниками. Зустріч має на меті обговорення спільного подолання викликів, пов'язаних з війною рф проти України.
Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні закликала до негайного проведення саміту між Сполученими Штатами та європейськими державами і союзниками для обговорення спільного долання викликів, передусім, що стосується війни рф проти України. Про це інформує УНН із посиланням на заяву прем'єр-міністра Джорджії Мелоні.
Необхідний негайний саміт між Сполученими Штатами, європейськими державами та союзниками, щоб відверто поговорити про те, як ми маємо намір вирішувати сьогоднішні серйозні проблеми, починаючи з України, яку ми разом захищали останніми роками, та ті, які нам доведеться вирішувати у майбутньому
За її словами, саме таку пропозицію Італія має намір висунути своїм партнерам у найближчі години.
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