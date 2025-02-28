Президент Євроради провів термінову розмову із Зеленським після подій у Білому домі
Київ • УНН
Президент Євроради Антоніу Кошта зателефонував Володимиру Зеленському після його словесної перепалки з Дональдом Трампом. Кошта висловив підтримку України та закликав Зеленського бути "сильним та безстрашним".
Президент Євроради Антоніу Кошта провів телефонну розмову із Володимиром Зеленським після словесної перепалки лідера України із президентом США Дональдом Трампом, пише The Financial Times, передає УНН.
Президент Євроради заявив про підтримку України та разом з іншими лідерами Євросоюзу закликав Зеленського бути "сильним, сміливим, безстрашним".
Також Антоніу Кошта написав у X: "Ваша гідність вшановує хоробрість українського народу. Будьте сильним, будьте сміливим, будьте безстрашним. Ви ніколи не будете самотнім, дорогий Президенте. Ми продовжимо працювати з Вами заради справедливого і сталого миру.
Зеленський також провів телефонні розмови з президентом Франції Еммануелем Макроном і генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.