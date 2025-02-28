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Кошта провел срочный разговор с Зеленским после событий в Белом доме

Киев • УНН

 • 42772 просмотра

Президент Евросовета Антониу Кошта позвонил Владимиру Зеленскому после его словесной перепалки с Дональдом Трампом. Кошта выразил поддержку Украины и призвал Зеленского быть «сильным и бесстрашным».

Кошта провел срочный разговор с Зеленским после событий в Белом доме

Президент Евросовета Антониу Кошта провел телефонный разговор с Владимиром Зеленским после словесной перепалки лидера Украины с президентом США Дональдом Трампом, пишет The Financial Times, передает УНН

Президент Евросовета заявил о поддержке Украины и вместе с другими лидерами Евросоюза призвал Зеленского быть «сильным, смелым, бесстрашным».

Также Антониу Кошта написал в X: «Ваше достоинство чтит храбрость украинского народа. Будьте сильным, будьте смелым, будьте бесстрашным. Вы никогда не будете одиноким, дорогой Президент. Мы продолжим работать с Вами ради справедливого и устойчивого мира.

Зеленский также провел телефонные разговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Татьяна Краевская

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