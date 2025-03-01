Италия призвала срочно провести саммит между США и Европой
Киев • УНН
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони инициирует проведение срочного саммита между США и европейскими союзниками. Встреча имеет целью обсуждение совместного преодоления вызовов, связанных с войной рф против Украины.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к немедленному проведению саммита между Соединенными Штатами и европейскими государствами и союзниками для обсуждения совместного преодоления вызовов, прежде всего, что касается войны рф против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Джорджии Мелони.
Необходим немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем
По ее словам, именно такое предложение Италия намерена выдвинуть своим партнерам в ближайшие часы.
Напомним
После спора между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете, президент Украины досрочно покинул встречу. Политики из разных стран выразили поддержку Украине и ее президенту.
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