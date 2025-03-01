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Италия призвала срочно провести саммит между США и Европой

Киев • УНН

 • 42987 просмотра

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони инициирует проведение срочного саммита между США и европейскими союзниками. Встреча имеет целью обсуждение совместного преодоления вызовов, связанных с войной рф против Украины.

Италия призвала срочно провести саммит между США и Европой

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призвала к немедленному проведению саммита между Соединенными Штатами и европейскими государствами и союзниками для обсуждения совместного преодоления вызовов, прежде всего, что касается войны рф против Украины. Об этом информирует УНН со ссылкой на заявление премьер-министра Джорджии Мелони.

Необходим немедленный саммит между Соединенными Штатами, европейскими государствами и союзниками, чтобы откровенно поговорить о том, как мы намерены решать сегодняшние серьезные проблемы, начиная с Украины, которую мы вместе защищали в последние годы, и те, которые нам придется решать в будущем

- заявила Мелони 28 февраля.

По ее словам, именно такое предложение Италия намерена выдвинуть своим партнерам в ближайшие часы.

Напомним

После спора между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете, президент Украины досрочно покинул встречу. Политики из разных стран выразили поддержку Украине и ее президенту.

Кошта провел срочный разговор с Зеленским после событий в Белом доме28.02.25, 22:22 • 42772 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Войнаполитика
Джорджия Мелони
Европейский совет
Белый дом
Дональд Трамп
Италия
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