За три роки росія здійснила понад 30 масованих атак по енергетиці - Галущенко
Київ • УНН
За три роки війни рф здійснила більше 30 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Окуповано 18 ГВт генерації, включаючи ЗАЕС, а збитки сягають мільярдів доларів.
росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише УНН.
Кожна масована атака енергетики – це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи. Ворогом окупувано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС
Крім того, він зауважив, що внаслідок дій росії загинули чи були поранені сотні енергетиків.
Жодна енергосистема світу не мала таких викликів. Та, попри нестримне бажання росії знищити нашу інфраструктуру, українська енергосистема залишається цілісною і функціонує,
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через провокаційні дії рф - регулятор17.02.25, 12:09 • 25316 переглядiв