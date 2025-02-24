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За три роки росія здійснила понад 30 масованих атак по енергетиці - Галущенко

За три роки росія здійснила понад 30 масованих атак по енергетиці - Галущенко

Київ • УНН

 • 20474 перегляди

За три роки війни рф здійснила більше 30 масованих атак на енергетичну інфраструктуру України. Окуповано 18 ГВт генерації, включаючи ЗАЕС, а збитки сягають мільярдів доларів.

росія за три роки повномасштабного вторгнення завдала понад 30 масованих комплексних ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури України, загальні збитки від яких складають мільярди доларів. Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише УНН.

Кожна масована атака енергетики – це сто-двісті, а зараз і триста різних засобів уражень, які одночасно летять по електрогенерації, підстанціях, лініях електропередачі, газовій інфраструктурі. Крім того, точкові обстріли енергетики не вщухають щодня. росія здійснює злочини, атакуючи об’єкти, критичні для роботи АЕС, та створюючи загрозу ядерної катастрофи. Ворогом окупувано 18 ГВт генерації, включно з ГЕС, ТЕС та найбільшою в Європі атомною електростанцією – Запорізькою АЕС

- заявив Галущенко.

Крім того, він зауважив, що внаслідок дій росії загинули чи були поранені сотні енергетиків.

Жодна енергосистема світу не мала таких викликів. Та, попри нестримне бажання росії знищити нашу інфраструктуру, українська енергосистема залишається цілісною і функціонує,

– наголосив міністр.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через провокаційні дії рф - регулятор17.02.25, 12:09 • 25316 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраїна

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