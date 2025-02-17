Команда МАГАТЕ, яка повинна була замінити діючий склад місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, досі не змогла провести ротацію через провокаційні дії агресора. Про це повідомив голова Держатомрегулювання - Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

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За словами Корікова, експерти МАГАТЕ, які приїхали до Запорізької АЕС і були атаковані російським дроном 10 грудня 2024 року, мали замінити своїх колег, які перебувають на території станції вже два місяці. Але через агресивні дії рф ротацію довелося знову відкласти.

"З 10 грудня ті колеги МАГАТЕ, які заїхали туди, вони станом на зараз там також перебувають. Рафаель Гроссі, коли відвідував Україну, декілька тижнів тому, привіз з собою команду, яка мала їхати на окуповану ЗАЕС і замінити той склад, який перебуває вже там майже два місяці, але у звʼязку з такою провокативною дією агресора ротація не відбулася, була відкладена і станом на зараз вона ще не відбулася", - сказав Коріков.

Нагадаємо

10 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти в Запорізькій області дроном атакували автівку МАГАТЕ. Зокрема, удар був завданий по одному з автомобілів колони.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерної аварії під час військового конфлікту.

росія знову зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС - МЗС