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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 124036 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 183485 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 147838 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139229 перегляди

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15 березня, 12:52 • 117559 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108137 перегляди

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Ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через провокаційні дії рф - регулятор

Київ • УНН

 • 25316 перегляди

Команда МАГАТЕ не змогла провести заплановану ротацію на окупованій Запорізькій АЕС через атаку російським дроном 10 грудня. Нова група експертів мала замінити колег, які перебувають на станції вже два місяці.

Команда МАГАТЕ, яка повинна була замінити діючий склад місії на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС, досі не змогла провести ротацію через провокаційні дії агресора. Про це повідомив голова Держатомрегулювання - Головний державний інспектор з ядерної та радіаційної безпеки України Олег Коріков під час брифінгу у понеділок, передає кореспондент УНН.

Деталі 

За словами Корікова, експерти МАГАТЕ, які приїхали до Запорізької АЕС і були атаковані російським дроном 10 грудня 2024 року, мали замінити своїх колег, які перебувають на території станції вже два місяці. Але через агресивні дії рф ротацію довелося знову відкласти.

"З 10 грудня ті колеги МАГАТЕ, які заїхали туди, вони станом на зараз там також перебувають. Рафаель Гроссі, коли відвідував Україну, декілька тижнів тому, привіз з собою команду, яка мала їхати на окуповану ЗАЕС і замінити той склад, який перебуває вже там майже два місяці, але у звʼязку з такою провокативною дією агресора ротація не відбулася, була відкладена і станом на зараз вона ще не відбулася", - сказав Коріков.

Нагадаємо 

10 грудня Президент України Володимир Зеленський повідомив, що окупанти в Запорізькій області дроном атакували автівку МАГАТЕ. Зокрема, удар був завданий по одному з автомобілів колони. 

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі засудив напад на співробітників Агентства, які працюють над запобіганням ядерної аварії під час військового конфлікту.

росія знову зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС - МЗС12.02.25, 15:23 • 24050 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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