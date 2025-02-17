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Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за провокационных действий рф - регулятора

Киев  •  УНН

 • 10824 просмотра

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Команда МАГАТЭ не смогла провести запланированную ротацию на оккупированной Запорожской АЭС из-за атаки российским дроном 10 декабря. Новая группа экспертов должна была заменить коллег, которые находятся на станции уже два месяца.

Команда МАГАТЭ, которая должна была заменить действующий состав миссии на временно оккупированной Запорожской АЭС, до сих пор не смогла провести ротацию из-за провокационных действий агрессора. Об этом сообщил председатель Госатомрегулирования - Главный государственный инспектор по ядерной и радиационной безопасности Украины Олег Кориков во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Детали 

По словам Корикова, эксперты МАГАТЭ, которые приехали на Запорожскую АЭС и были атакованы российским дроном 10 декабря 2024 года, должны были заменить своих коллег, которые находятся на территории станции уже два месяца. Но из-за агрессивных действий РФ ротацию пришлось снова отложить.

«С 10 декабря те коллеги МАГАТЭ, которые заехали туда, они по состоянию на сейчас там также находятся. Рафаэль Гросси, когда посещал Украину, несколько недель назад, привез с собой команду, которая должна была ехать на оккупированную ЗАЭС и заменить тот состав, который находится уже там почти два месяца, но в связи с таким провокационным действием агрессора ротация не состоялась, была отложена и по состоянию на сейчас она еще не состоялась»,- сказал Кориков.

Напомним 

10 декабря Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что оккупанты в Запорожской области дроном атаковали машину МАГАТЭ. В частности, удар был нанесен по одному из автомобилей колонны. 

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси осудил нападение на сотрудников Агентства, работающих над предотвращением ядерной аварии во время военного конфликта.

россия снова сорвала ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС - МИД12.02.25, 15:23 • 23530 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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