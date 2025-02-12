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россия снова сорвала ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС - МИД

россия снова сорвала ротацию МАГАТЭ на Запорожской АЭС - МИД

Киев  •  УНН

 • 9459 просмотра

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Россия сорвала очередную ротацию экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС, использовав вооруженных штурмовиков с белыми флагами. москва пытается заставить МАГАТЭ нарушить суверенитет Украины и направить экспертов через оккупированные территории.

россия сорвала очередную ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС, использовав вооруженных штурмовиков с белыми флагами, заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий в комментарии по поводу ситуации, пишет УНН.

Сегодня, 12 февраля, россия в очередной раз целенаправленно сорвала ротацию экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. (...) На этот раз оккупанты использовали для срыва ротации вооруженных штурмовиков с белыми флагами, размещенных в зоне пересечения линии между подконтрольными Украине территориями и временно оккупированной зоной. Именно там должен был состояться переход представителей МАГАТЭ

- указал представитель МИД.

По его словам, "кремль действует по привычной схеме шантажа, угроз и провокаций".

"Сценарий срыва ротаций каждый раз похож. Сначала российская сторона долго не согласовывает точку и время ротации, затем дает неопределенные сигналы о якобы готовности гарантировать безопасный проезд, но за час до начала ротации открывает огонь или начинает боевые действия в этой зоне. После этого российские штурмовики появляются с белыми флагами и флагами МАГАТЭ, а москва заявляет, что "все готово" для миссии. Такие действия повторяются не впервые, но риски безопасности становятся каждый раз выше", - отметил Тихий.

Устраивая такие провокации, россия пытается заставить МАГАТЭ нарушить суверенитет и территориальную целостность Украины и направить международных экспертов на ЗАЭС через временно оккупированные территории. При этом москва шантажирует Агентство полным блокированием работы миссии. Российское давление на МАГАТЭ недопустимо и мы требуем от международного сообщества встать на защиту Агентства от российского шантажа

- подчеркнул спикер МИД.

За три года оккупации, как отметил Тихий, "россия довела ЗАЭС до деградации, превратив крупнейшую атомную электростанцию Европы в военную базу". "Это часть более широкой стратегии ядерных угроз рф и использования ею энергии как оружия. Присутствие МАГАТЭ мешает россии реализовывать этот план, поэтому она системно давит на Агентство, пытается подорвать его авторитет и создать условия, при которых независимый надзор станет невозможным", - отметил спикер.

Попытки кремля принудить МАГАТЭ к нарушению суверенитета и территориальной целостности Украины не будут иметь успеха. Украина не позволит россии использовать Агентство для легитимизации оккупации и не даст подорвать независимость МАГАТЭ. Призываем международное сообщество твердо поддержать МАГАТЭ, чтобы россия в конце концов осознала, что ее тактика шантажа и угроз не сработает

- указал Тихий.

Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов - Минэнерго11.02.25, 15:48 • 23160 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Войнаполитика
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