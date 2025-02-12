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росія знову зірвала ротацію МАГАТЕ на Запорізькій АЕС - МЗС

Київ • УНН

 • 24050 перегляди

Росія зірвала чергову ротацію експертів МАГАТЕ на ЗАЕС, використавши озброєних штурмовиків з білими прапорами. москва намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет України та направити експертів через окуповані території.

росія зірвала чергову ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, використавши озброєних штурмовиків з білими прапорами, заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі з приводу ситуації, пише УНН.

Сьогодні, 12 лютого, росія вчергове цілеспрямовано зірвала ротацію експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС. (...) Цього разу окупанти використали для зриву ротації озброєних штурмовиків із білими прапорами, розміщених у зоні перетину лінії між підконтрольними Україні територіями та тимчасово окупованою зоною. Саме там мав відбутися перехід представників МАГАТЕ

- вказав речник МЗС.

З його слів, "кремль діє за звичною схемою шантажу, погроз і провокацій".

"Сценарій зриву ротацій щоразу подібний. Спершу російська сторона довго не погоджує точку й час ротації, потім дає непевні сигнали про нібито готовність гарантувати безпечний проїзд, але за годину до початку ротації відкриває вогонь чи розпочинає бойові дії у цій зоні. Після цього російські штурмовики з'являються з білими прапорами та прапорами МАГАТЕ, а москва заявляє, що "все готово" для місії. Такі дії повторюються не вперше, але безпекові ризики стають щоразу вищими", - зазначив Тихий.

Влаштовуючи такі провокації, росія намагається змусити МАГАТЕ порушити суверенітет і територіальну цілісність України та направити міжнародних експертів на ЗАЕС через тимчасово окуповані території. При цьому москва шантажує Агентство повним блокуванням роботи місії. Російський тиск на МАГАТЕ неприпустимий і ми вимагаємо від міжнародної спільноти стати на захист Агентства від російського шантажу

- наголосив речник МЗС.

За три роки окупації, як наголосив Тихий, "росія довела ЗАЕС до деградації, перетворивши найбільшу атомну електростанцію Європи на військову базу". "Це частина ширшої стратегії ядерних погроз рф і використання нею енергії як зброї. Присутність МАГАТЕ заважає росії реалізовувати цей план, тому вона системно тисне на Агентство, намагається підірвати його авторитет і створити умови, за яких незалежний нагляд стане неможливим", - зазначив речник.

Спроби кремля примусити МАГАТЕ до порушення суверенітету та територіальної цілісності України не матимуть успіху. Україна не дозволить росії використовувати Агентство для легітимізації окупації та не дасть підірвати незалежність МАГАТЕ. Закликаємо міжнародну спільноту твердо підтримати МАГАТЕ, аби росія врешті-решт усвідомила, що її тактика шантажу та погроз не спрацює

- вказав Тихий.

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російські обстріли - Міненерго11.02.25, 15:48 • 26645 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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