Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російські обстріли - Міненерго

Тимчасово окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту внаслідок ворожих обстрілів - знеструмлено одну з двох ліній живлення ЗАЕС, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції - зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі АЕС, як повідомили у Міненерго, з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

"Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація", - наголосили у Міненерго.

Запорізька АЕС вчергове під загрозою блекауту через ворожі обстріли - Міненерго