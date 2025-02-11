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Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російські обстріли - Міненерго

Запорізька АЕС знову під загрозою блекауту через російські обстріли - Міненерго

Київ • УНН

 • 26645 перегляди

Через російські обстріли ЗАЕС залишилась з єдиною лінією електропередачі, що з'єднує її з енергосистемою України. Ситуація загрозлива, відновлення можливе лише після покращення безпекової ситуації.

Тимчасово окупована Запорізька АЕС знову на межі блекауту внаслідок ворожих обстрілів - знеструмлено одну з двох ліній живлення ЗАЕС, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

Знову на Запорізькій АЕС реальна загроза блекауту через ворожі обстріли – вчергове відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України. Через окупацію станції росіянами ситуація на ЗАЕС залишається загрозливою, і лише повернення Україні контролю над АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції

- зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Наразі АЕС, як повідомили у Міненерго, з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі.

"Енергетики зможуть приступити до відновлення живлення цією лінією, щойно дозволить безпекова ситуація", - наголосили у Міненерго.

Запорізька АЕС вчергове під загрозою блекауту через ворожі обстріли - Міненерго20.12.24, 12:42 • 21092 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаЕкономіка
zaporizka-atomna-elektrostantsiiaЗапорізька атомна електростанція
herman-halushchenkoГерман Галущенко
yevropaЄвропа
ukrainaУкраїна

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