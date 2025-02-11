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Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов - Минэнерго

Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 10661 просмотра

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Из-за российских обстрелов ЗАЭС осталась с единственной линией электропередачи, соединяющей ее с энергосистемой Украины. Ситуация угрожающая, восстановление возможно только после улучшения ситуации с безопасностью.

Временно оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута в результате вражеских обстрелов - обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Опять на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов - в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции

- отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Сейчас АЭС, как сообщили в Минэнерго, соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.

«Энергетики смогут приступить к восстановлению питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью», - отметили в Минэнерго.

Запорожская АЭС в очередной раз под угрозой блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго20.12.24, 12:42 • 20972 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаЭкономика
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
herman-halushchenkoГерман Галущенко
yevropaЕвропа
ukrainaУкраина

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