Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов - Минэнерго

Временно оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута в результате вражеских обстрелов - обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

Опять на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов - в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции