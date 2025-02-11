Запорожская АЭС снова под угрозой блэкаута из-за российских обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за российских обстрелов ЗАЭС осталась с единственной линией электропередачи, соединяющей ее с энергосистемой Украины. Ситуация угрожающая, восстановление возможно только после улучшения ситуации с безопасностью.
Временно оккупированная Запорожская АЭС снова на грани блэкаута в результате вражеских обстрелов - обесточена одна из двух линий питания ЗАЭС, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
Опять на Запорожской АЭС реальная угроза блэкаута из-за вражеских обстрелов - в очередной раз отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины. Из-за оккупации станции россиянами ситуация на ЗАЭС остается угрожающей, и только возвращение Украине контроля над АЭС может гарантировать безопасную эксплуатацию крупнейшей в Европе атомной станции
Сейчас АЭС, как сообщили в Минэнерго, соединена с украинской энергосистемой только одной линией электропередачи.
«Энергетики смогут приступить к восстановлению питания этой линией, как только позволит ситуация с безопасностью», - отметили в Минэнерго.
Запорожская АЭС в очередной раз под угрозой блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго20.12.24, 12:42 • 20972 просмотра