Запорожская АЭС в очередной раз под угрозой блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго
Киев • УНН
Из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция осталась на одной линии питания, восстановление начнется после улучшения ситуации с безопасностью.
Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.
Детали
«Сегодня в очередной раз из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины», - сообщили в Минэнерго в соцсетях.
Сегодня снова из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой. Энергетики начнут восстановление линии питания ЗАЭС, как только это позволит ситуация с безопасностью. Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины
Дополнение
В ноябре из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС трижды оставалась на одной линии питания.