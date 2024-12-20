Запорожская АЭС в очередной раз под угрозой блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Сегодня в очередной раз из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины», - сообщили в Минэнерго в соцсетях.

Сегодня снова из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой. Энергетики начнут восстановление линии питания ЗАЭС, как только это позволит ситуация с безопасностью. Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины