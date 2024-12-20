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Запорожская АЭС в очередной раз под угрозой блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Запорожская АЭС в очередной раз под угрозой блэкаута из-за вражеских обстрелов - Минэнерго

Киев  •  УНН

 • 2945 просмотра

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Из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих ЗАЭС с энергосистемой Украины. Станция осталась на одной линии питания, восстановление начнется после улучшения ситуации с безопасностью.

Запорожская АЭС снова на грани блэкаута из-за вражеских обстрелов, сообщили в Минэнерго в пятницу, пишет УНН.

Детали

«Сегодня в очередной раз из-за вражеских обстрелов отключилась одна из двух линий электропередачи, соединяющих временно оккупированную Запорожскую АЭС с объединенной энергосистемой Украины», - сообщили в Минэнерго в соцсетях.

Сегодня снова из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС осталась на одной линии питания с украинской энергосистемой. Энергетики начнут восстановление линии питания ЗАЭС, как только это позволит ситуация с безопасностью. Безопасная эксплуатация ЗАЭС возможна только под контролем Украины

- отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Дополнение

В ноябре из-за вражеских обстрелов Запорожская АЭС трижды оставалась на одной линии питания.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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