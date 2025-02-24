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За три года россия осуществила более 30 массированных атак по энергетике - Галущенко

За три года россия осуществила более 30 массированных атак по энергетике - Галущенко

Киев  •  УНН

 • 1509 просмотра

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За три года войны рф осуществила более 30 массированных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Оккупировано 18 ГВт генерации, включая ЗАЭС, а убытки достигают миллиардов долларов.

россия за три года полномасштабного вторжения нанесла более 30 массированных комплексных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, общие убытки от которых составляют миллиарды долларов. Об этом сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, пишет УНН.

Каждая массированная атака энергетики - это сто-двести, а сейчас и триста различных средств поражения, которые одновременно летят по электрогенерации, подстанциям, линиям электропередачи, газовой инфраструктуре. Кроме того, точечные обстрелы энергетики не утихают ежедневно. россия совершает преступления, атакуя объекты, критические для работы АЭС, и создавая угрозу ядерной катастрофы. Врагом оккупировано 18 ГВт генерации, включая ГЭС, ТЭС и крупнейшую в Европе атомную электростанцию - Запорожскую АЭС

- заявил Галущенко.

Кроме того, он отметил, что в результате действий россии погибли или были ранены сотни энергетиков.

Ни одна энергосистема мира не имела таких вызовов. Но, несмотря на неудержимое желание России уничтожить нашу инфраструктуру, украинская энергосистема остается целостной и функционирует,

- подчеркнул министр.

Российские военные регулярно из разных видов вооружения - ударными БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗО - атакуют украинские регионы.

Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за провокационных действий рф - регулятор17.02.25, 12:09 • 25034 просмотра

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Войнаполитика
zaporozhskaya-atomnaya-elektrostantsiyaЗапорожская атомная электростанция
herman-halushchenkoГерман Галущенко
ukrainaУкраина

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