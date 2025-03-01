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Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

Киев • УНН

 • 61473 просмотра

Украина и Италия подписали соглашение о взносе 13 млн евро в Фонд поддержки энергетики Украины. Фонд, созданный в 2022 году, уже получил анонсированные взносы от партнеров на сумму более 1 млрд евро.

Италия выделит 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины

Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 миллионов евро. Об этом информирует пресс-служба Министерства энергетики Украины, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в пятницу, 28 февраля украинская и итальянская стороны подписали соглашение о взносе со стороны официального Рима в Фонд поддержки энергетики Украины в размере 13 миллионов евро.

Мы благодарим Италию за поддержку восстановления украинского энергосектора. Эта помощь позволит закупить необходимое оборудование и усилить устойчивость украинской энергосистемы в условиях, когда враг беспощадно атакует энергообъекты, а украинские энергетики круглосуточно восстанавливают поврежденное, чтобы украинцы имели свет и тепло в своих домах

- отметил Роман Андарак.

Фонд поддержки энергетики Украины был создан в апреле 2022 года по совместной инициативе Министра энергетики Украины Германа Галущенко и Еврокомиссара по вопросам энергетики Кадри Симсон на базе Секретариата Энергетического Сообщества. 

По данным ведомства, сейчас анонсированные взносы партнеров в Фонд достигают более 1 млрд евро.

Среди доноров Фонда - государственный и частный сектор из более чем 30 стран, в частности стран-членов ЕС, Великобритании и США, международные и региональные организации

- говорится в заметке Минэнерго.

В Министерстве энергетики Украины отметили, что Фонд стал эффективным инструментом предоставления международной помощи в энергетической сфере, благодаря которому "украинские энергетики имеют возможность восстанавливать энергообъекты после российских атак, осуществлять ремонты, устанавливать новые мощности".

Напомним

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони инициирует проведение срочного саммита между США и европейскими союзниками. Встреча имеет целью обсуждение совместного преодоления вызовов, связанных с войной рф против Украины.

За три года россия осуществила более 30 массированных атак по энергетике - Галущенко24.02.25, 15:00 • 20506 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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