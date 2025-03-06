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Мелони предлагает распространить статью 5 Устава НАТО на Украину без предоставления членства - СМИ

Киев • УНН

 • 24596 просмотра

Премьер-министр Италии предложила распространить действие статьи 5 НАТО на Украину без предоставления полного членства. Мелони считает это более эффективным решением, чем отправка войск для обеспечения прекращения огня.

Мелони предлагает распространить статью 5 Устава НАТО на Украину без предоставления членства - СМИ

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложила распространить статью 5 НАТО на Украину без предоставления стране членства в военном альянсе, шаг, по ее словам, был бы "гарантией стабильной, долгосрочной, эффективной безопасности" по сравнению с направлением войск для обеспечения прекращения огня, предложение, которое она раскритиковала как "самое сложное", передает УНН со ссылкой на FT.

Распространение того же охвата, который имеют страны НАТО, на Украину, безусловно, было бы гораздо более эффективным, хотя и отличалось бы от членства в НАТО. Я думаю, что это была бы стабильная, долгосрочная, эффективная гарантия безопасности, больше, чем некоторые из предложений, которые я вижу 

- сказала Мелони.

На вопрос о том, в чем разница между предложением Мелони и предоставлением Украине полного членства в НАТО, представительница итальянского правительства сказала, что этот шаг гарантирует, что положение о взаимной обороне будет активировано "также для защиты Украины . . .даже на территории за пределами НАТО, независимо от членства Киева".

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Мелони также исключила возможность направления итальянских войск для обеспечения соблюдения возможного соглашения о прекращении огня на Украине, добавив, что развертывание "европейских войск, французских или британских, является наиболее сложным решением . . . Я по-прежнему очень озадачена этим предложением".

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Антонина Туманова

Антонина Туманова

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