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Забудьте про НАТО: Трамп про вступ України до Альянсу

Забудьте про НАТО: Трамп про вступ України до Альянсу

Київ  •  УНН

 • 26753 перегляди

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Трамп заявив, що Україні доведеться забути про НАТО в межах мирної угоди, та вважає альянс причиною війни. Він також наголосив, що саме його адміністрація надавала Україні ефективну військову допомогу.

Президент США Дональд Трамп заявив, що в межах угоди про припинення війни Україна може забути про НАТО та вважає, що через нього почалась війна. Про це Трамп сказав під час засідання Кабінету міністрів США, передає УНН.

Деталі

Я поважаю дуже Україну, їх бійців, але без нашої техніки, вони довго не протрималися б. Пам’ятаєте? Я їм надав Javelin, які вражали ці танки на початку війни. Обама, що надавав? Ковдри? А я хотів, щоб все це припинилося. Я вважаю, що через те, що були вибори, війна закінчиться. Я також вважаю, що якби нас не вибрали, ця адміністрація не перемогла на виборах, то війна продовжувалася б довго. Він (путін - ред.) тоді б завоював всю Україну. Я можу сказати, що НАТО, забудьте про це. Я думаю, що, можливо, саме через це все і почалося

- сказав Трамп.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки Україні має надавати Європа, але США залишаться партнерами України.

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"26.02.25, 19:49 • 136052 перегляди

Павло Башинський

Павло Башинський

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