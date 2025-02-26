Забудьте о НАТО: Трамп о вступлении Украины в Альянс

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения о прекращении войны Украина может забыть о НАТО и считает, что из-за него началась война. Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

Я уважаю очень Украину, их бойцов, но без нашей техники, они долго не продержались бы. Помните? Я им предоставил Javelin, которые поражали эти танки в начале войны. Обама, что предоставлял? Одеяла? А я хотел, чтобы все это прекратилось. Я считаю, что из-за того, что были выборы, война закончится. Я также считаю, что если бы нас не выбрали, эта администрация не победила на выборах, то война продолжалась бы долго. Он (Путин - ред.) тогда бы завоевал всю Украину. Я могу сказать, что НАТО, забудьте об этом. Я думаю, что, возможно, именно из-за этого все и началось