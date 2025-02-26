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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Забудьте о НАТО: Трамп о вступлении Украины в Альянс

Забудьте о НАТО: Трамп о вступлении Украины в Альянс

Киев  •  УНН

 • 5531 просмотра

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Трамп заявил, что Украине придется забыть о НАТО в рамках мирного соглашения, и считает альянс причиной войны. Он также отметил, что именно его администрация предоставляла Украине эффективную военную помощь.

Президент США Дональд Трамп заявил, что в рамках соглашения о прекращении войны Украина может забыть о НАТО и считает, что из-за него началась война. Об этом Трамп сказал во время заседания Кабинета министров США, передает УНН.

Детали

Я уважаю очень Украину, их бойцов, но без нашей техники, они долго не продержались бы. Помните? Я им предоставил Javelin, которые поражали эти танки в начале войны. Обама, что предоставлял? Одеяла? А я хотел, чтобы все это прекратилось. Я считаю, что из-за того, что были выборы, война закончится. Я также считаю, что если бы нас не выбрали, эта администрация не победила на выборах, то война продолжалась бы долго. Он (Путин - ред.) тогда бы завоевал всю Украину. Я могу сказать, что НАТО, забудьте об этом. Я думаю, что, возможно, именно из-за этого все и началось

- сказал Трамп.

Напомним

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа, но США останутся партнерами Украины.

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"26.02.25, 19:49 • 33955 просмотров

Павел Башинский

Павел Башинский

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