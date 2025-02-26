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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Трамп о предоставлении гарантий безопасности Украине: "Пусть Европа делает это"

Киев  •  УНН

 • 8097 просмотра

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Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа, а не США. В то же время США останутся партнерами Украины и заинтересованы в сотрудничестве по редкоземельным металлам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что гарантии безопасности Украине должна предоставлять Европа, но США останутся партнерами Украины. Об этом сообщает УНН.

«Я не буду предоставлять гарантии безопасности. Пусть Европа делает это, потому что мы говорим о Европе, это в их интересах, это их сосед, но мы приложим усилия, чтобы все прошло, как надо, но мы будем оставаться партнерами Украины. Нам нужны редкоземельные металлы, а у них много их», - сказал Трамп.

Дополнение 

Кабинет Министров Украины одобрил подписание соглашения о с Соединенными Штатами по недрам. 

Окончательный вариант соглашения с США о полезных ископаемых, которое предусматривает создание инвестиционного фонда для восстановления Украины, уже «фактически выработали», но это соглашение и подписание не будут рассматривать в отрыве от гарантий безопасности.

После того, как Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп договорятся о гарантиях безопасности, представитель правительства подпишет предварительное соглашение о полезных ископаемых. Далее начнется работа над имплементацией тех или иных гарантий безопасности, о которых будет договорено, а также над разработкой конкретного соглашения о создании совместного украинско-американского инвестиционного фонда.

Соглашение Украины и США по полезным ископаемым будет предусматривать создание фонда восстановления Украины, где 50% будет вклад Украины.

Павел Башинский

Павел Башинский

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