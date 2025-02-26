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Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Трамп про надання гарантій безпеки Україні: "Хай Європа робить це"

Київ  •  УНН

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Трамп заявив, що гарантії безпеки Україні має надавати Європа, а не США. Водночас США залишаться партнерами України та зацікавлені в співпраці щодо рідкоземельних металів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що гарантії безпеки Україні має надавати Європа, але США залишаться партнерами України. Про це повідомляє кореспондент УНН.

"Я не буду надавати гарантії безпеки. Хай Європа робить це, тому що ми говоримо про Європу, це в їх інтересах, це їх сусід, але ми прикладемо зусилля, щоб все пройшло, як треба, але ми будемо залишатися партнерами України. Нам потрібні рідкоземельні метали, а в них багато їх", - сказав Трамп.

Доповнення 

Кабінет Міністрів України схвалив підписання угоди про зі Сполученими Штатами щодо надр. 

Остаточний варіант угоди з США про корисні копалини, яка передбачає створення інвестиційного фонду для відбудови України, уже "фактично випрацювали", але цю угоду і підписання не будуть розглядати у відриві від гарантій безпеки.

Після того, як Президент України Володимир Зеленський і президент США Дональд Трамп домовляться про гарантії безпеки, представник уряду підпише попередню угоду про корисні копалини. Далі розпочнеться робота над імплементацією тих або інших гарантій безпеки, про які буде домовлено, а також над розробкою конкретної угоди про створення спільного українсько-американського інвестиційного фонду.

Угода України та США щодо корисних копалин передбачатиме створення фонду відновлення України, де 50% буде внесок України.

Павло Башинський

Павло Башинський

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