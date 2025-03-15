Рютте після саміту "коаліції охочих": НАТО єдине та рішуче

Генсек НАТО Марк Рютте після саміту "коаліції охочих" заявив, що чітко дав зрозуміти, що НАТО рішуче та єдине, і що європейці готові та здатні зробити більше, передає УНН.

Я приєднався до заходу сьогодні вранці, скликаного Кіром Стармером, щоб просувати справедливий і міцний мир для України. Я ясно дав зрозуміти, що НАТО рішуче та єдине, і що європейці готові та здатні зробити більше - написав Рютте на платформі Х.

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Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.