Рютте після саміту "коаліції охочих": НАТО єдине та рішуче
Київ • УНН
Генсек НАТО заявив про єдність альянсу та готовність європейців посилити підтримку України. Він наголосив на необхідності досягнення справедливого та міцного миру.
Генсек НАТО Марк Рютте після саміту "коаліції охочих" заявив, що чітко дав зрозуміти, що НАТО рішуче та єдине, і що європейці готові та здатні зробити більше, передає УНН.
Я приєднався до заходу сьогодні вранці, скликаного Кіром Стармером, щоб просувати справедливий і міцний мир для України. Я ясно дав зрозуміти, що НАТО рішуче та єдине, і що європейці готові та здатні зробити більше
Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"15.03.2025, 16:28 • 17179 переглядiв
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Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.