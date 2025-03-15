Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що вкрай важливо продовжувати чинити тиск на росію, щоб вона уклала угоду про припинення вогню з Україною, передає УНН.

"Зараз важливо продовжувати чинити тиск на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів", - написав Схоф у повідомленні на X після участі у віртуальній зустрічі з іншими лідерами щодо України, організованій Великою Британією.

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Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.