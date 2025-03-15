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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
17:29 • 30010 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"

Київ • УНН

 • 17179 перегляди

Дік Схоф заявив про важливість тиску на росію для укладення перемир'я з Україною. Він підкреслив необхідність переговорів після зустрічі лідерів щодо України.

Прем'єр Нідерландів заявив про необхідність "чинити тиск на росію"

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що вкрай важливо продовжувати чинити тиск на росію, щоб вона уклала угоду про припинення вогню з Україною, передає УНН.

"Зараз важливо продовжувати чинити тиск на росію, щоб вона сіла за стіл переговорів", - написав Схоф у повідомленні на X після участі у віртуальній зустрічі з іншими лідерами щодо України, організованій Великою Британією.

Стармер заявив, що будь-який мирний план щодо України потребує співпраці США15.03.2025, 15:31 • 20624 перегляди

Нагадаємо

Президент України наголосив на важливості визначення чіткої позиції щодо гарантій безпеки для досягнення надійного миру. Також він акцентував увагу на необхідності нарощування виробництва зброї в Європі.

Антоніна Туманова

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