Стармер заявив, що будь-який мирний план щодо України потребує співпраці США

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у суботу, що плани щодо України в разі припинення вогню з росією повинні передбачати співпрацю Сполучених Штатів після того, як його запитали, чи він все ще шукає "підтримки" безпеки з боку Вашингтона, пише УНН з посиланням на The Guardian та Sky News.

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"Позиція щодо США не змінилася. Я чітко дав зрозуміти, що це потрібно робити спільно зі Сполученими Штатами… Ми спілкуємося зі США щодня", - сказав Стармер на прес-конференції за підсумками саміту "коаліції охочих", додавши, що його радник з національної безпеки повернувся зі США в суботу.

"Тож позиція щодо того, щоб робити це разом зі Сполученими Штатами, не змінилася. І тому ми проводимо такі детальні обговорення", - зазначив Стармер.

Стармер при цьому наполіг що президент США Дональд Трамп "абсолютно відданий тривалому миру".

Стармеру на пресконференції вказали, що існує сценарій, за яким путін продовжує зволікати і не погоджується на припинення вогню чи мирну угоду, і немає жодного способу бути впевненим, що Дональд Трамп стане на боці Заходу, а не росії. Його запитали, який запасний план, і він відповів, що першочергове завдання - "поставити Україну в найсильнішу позицію з можливих для того, що буде далі".

Він сподівається, що це означатиме переговори, а не продовження бойових дій.

Прем'єр-міністр Британії продовжив: "Ми, очевидно, щодня говоримо зі США про те, що станеться далі. Я чітко розумію, що президент Трамп абсолютно відданий тривалому миру, який потрібен в Україні, і все, що він робить, спрямоване на цю ціль".

Він повторив свою точку зору, що відносини Великої Британії та США "найтісніші" у двох союзників і залишаться такими.

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню