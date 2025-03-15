Стармер заявил, что любой мирный план по Украине нуждается в сотрудничестве США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу, что планы по Украине в случае прекращения огня с россией должны предусматривать сотрудничество Соединенных Штатов после того, как его спросили, ищет ли он все еще "поддержки" безопасности со стороны Вашингтона, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Детали

"Позиция по США не изменилась. Я четко дал понять, что это нужно делать совместно с Соединенными Штатами… Мы общаемся с США каждый день", - сказал Стармер на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих", добавив, что его советник по национальной безопасности вернулся из США в субботу.

"Поэтому позиция относительно того, чтобы делать это вместе с Соединенными Штатами, не изменилась. И поэтому мы проводим такие детальные обсуждения", - отметил Стармер.

Стармер при этом настоял, что президент США Дональд Трамп "абсолютно предан длительному миру".

Стармеру на пресс-конференции указали, что существует сценарий, по которому путин продолжает тянуть время и не соглашается на прекращение огня или мирное соглашение, и нет никакого способа быть уверенным, что Дональд Трамп станет на сторону Запада, а не россии. Его спросили, какой запасной план, и он ответил, что первоочередная задача - "поставить Украину в самую сильную позицию из возможных для того, что будет дальше".

Он надеется, что это будет означать переговоры, а не продолжение боевых действий.

Премьер-министр Британии продолжил: "Мы, очевидно, ежедневно говорим с США о том, что произойдет дальше. Я четко понимаю, что президент Трамп абсолютно предан длительному миру, который нужен в Украине, и все, что он делает, направлено на эту цель".

Он повторил свою точку зрения, что отношения Великобритании и США "самые тесные" у двух союзников и останутся таковыми.

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня