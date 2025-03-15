Стармер заявил, что любой мирный план по Украине нуждается в сотрудничестве США

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16706 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

18:32 • 31206 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 66072 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 215485 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 123670 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 392579 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 311437 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 213931 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244309 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255168 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+11°
2.2м/с
62%
Популярные новости

Прекращение огня было нарушено несколько раз - Рубио

4 апреля, 13:26 • 23662 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46414 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133081 просмотра

Российская армия атаковала Кривой Рог: что известно

4 апреля, 15:59 • 15652 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15003 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 133089 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 215484 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 392579 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 254813 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 311436 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Андрей Ермак

Реджеп Тайип Эрдоган

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

19:44 • 3550 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

17:58 • 15009 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 46421 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72272 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57342 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Instagram

ТикТок

Facebook

Туполев Ту-22М

Стармер заявил, что любой мирный план по Украине нуждается в сотрудничестве США

Киев • УНН

 • 20602 просмотра

Кир Стармер заявил, что планы по Украине в случае прекращения огня должны предусматривать сотрудничество США. Он настоял, что Трамп "предан длительному миру".

Стармер заявил, что любой мирный план по Украине нуждается в сотрудничестве США

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил в субботу, что планы по Украине в случае прекращения огня с россией должны предусматривать сотрудничество Соединенных Штатов после того, как его спросили, ищет ли он все еще "поддержки" безопасности со стороны Вашингтона, пишет УНН со ссылкой на The Guardian и Sky News.

Детали

"Позиция по США не изменилась. Я четко дал понять, что это нужно делать совместно с Соединенными Штатами… Мы общаемся с США каждый день", - сказал Стармер на пресс-конференции по итогам саммита "коалиции желающих", добавив, что его советник по национальной безопасности вернулся из США в субботу.

"Поэтому позиция относительно того, чтобы делать это вместе с Соединенными Штатами, не изменилась. И поэтому мы проводим такие детальные обсуждения", - отметил Стармер.

Стармер при этом настоял, что президент США Дональд Трамп "абсолютно предан длительному миру".

Стармеру на пресс-конференции указали, что существует сценарий, по которому путин продолжает тянуть время и не соглашается на прекращение огня или мирное соглашение, и нет никакого способа быть уверенным, что Дональд Трамп станет на сторону Запада, а не россии. Его спросили, какой запасной план, и он ответил, что первоочередная задача - "поставить Украину в самую сильную позицию из возможных для того, что будет дальше".

Он надеется, что это будет означать переговоры, а не продолжение боевых действий.

Премьер-министр Британии продолжил: "Мы, очевидно, ежедневно говорим с США о том, что произойдет дальше. Я четко понимаю, что президент Трамп абсолютно предан длительному миру, который нужен в Украине, и все, что он делает, направлено на эту цель".

Он повторил свою точку зрения, что отношения Великобритании и США "самые тесные" у двух союзников и останутся таковыми.

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня15.03.25, 14:52 • 125816 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
Кир Стармер
Дональд Трамп
Великобритания
Соединенные Штаты
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$84,167.70
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,817.77