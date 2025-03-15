Премьер Нидерландов заявил о необходимости "оказать давление на россию"
Киев • УНН
Дик Схоф заявил о важности давления на россию для заключения перемирия с Украиной. Он подчеркнул необходимость переговоров после встречи лидеров по Украине.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что крайне важно продолжать оказывать давление на россию, чтобы она заключила соглашение о прекращении огня с Украиной, передает УНН.
"Сейчас важно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров", — написал Схоф в сообщении на X после участия в виртуальной встрече с другими лидерами по Украине, организованной Великобританией.
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Напомним
Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.