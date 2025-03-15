Премьер Нидерландов заявил о необходимости "оказать давление на россию"

Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что крайне важно продолжать оказывать давление на россию, чтобы она заключила соглашение о прекращении огня с Украиной, передает УНН.

"Сейчас важно продолжать оказывать давление на Россию, чтобы она села за стол переговоров", — написал Схоф в сообщении на X после участия в виртуальной встрече с другими лидерами по Украине, организованной Великобританией.

Стармер заявил, что любой мирный план по Украине нуждается в сотрудничестве США

Напомним

Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.