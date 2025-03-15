Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино
Киев • УНН
Генсек НАТО заявил о единстве альянса и готовности европейцев усилить поддержку Украины. Он подчеркнул необходимость достижения справедливого и прочного мира.
Генсек НАТО Марк Рютте после саммита "коалиции желающих" заявил, что четко дал понять, что НАТО решительно и едино, и что европейцы готовы и способны сделать больше, передает УНН.
Я присоединился к мероприятию сегодня утром, созванному Киром Стармером, чтобы продвигать справедливый и прочный мир для Украины. Я ясно дал понять, что НАТО решительно и едино, и что европейцы готовы и способны сделать больше
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Напомним
Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.