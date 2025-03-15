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У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
18:51 • 16662 просмотра

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Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Киев • УНН

 • 94988 просмотра

Генсек НАТО заявил о единстве альянса и готовности европейцев усилить поддержку Украины. Он подчеркнул необходимость достижения справедливого и прочного мира.

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Генсек НАТО Марк Рютте после саммита "коалиции желающих" заявил, что четко дал понять, что НАТО решительно и едино, и что европейцы готовы и способны сделать больше, передает УНН.

Я присоединился к мероприятию сегодня утром, созванному Киром Стармером, чтобы продвигать справедливый и прочный мир для Украины. Я ясно дал понять, что НАТО решительно и едино, и что европейцы готовы и способны сделать больше 

- написал Рютте на платформе Х.

Премьер Нидерландов заявил о необходимости "оказать давление на россию"15.03.2025, 16:28 • 17178 просмотров

Напомним

Президент Украины подчеркнул важность определения четкой позиции по гарантиям безопасности для достижения надежного мира. Также он акцентировал внимание на необходимости наращивания производства оружия в Европе.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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