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Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Киев • УНН

 • 44731 просмотра

Советник президента США Волц заявил, что команда Трампа видит вероятность прекращения огня в российско-украинской войне в обмен на уступки. Он подчеркнул реальность ситуации на местах.

Волц: США будут исходить из собственных интересов в вопросе освобождения территорий Украины

Советник президента США по национальной безопасности Майкл Волц утверждает, путин обязательно рассмотрит возможность прекращения огня, вместе с тем, команда национальной безопасности президента Трампа рассмотрит ряд вещей, которые глава кремля хочет видеть. Контуры соглашения о завершении войны, по словам Волца, могут учитывать аспекты "гарантий безопасности", но в рамках "реальности ситуации на местах".

Передает УНН со ссылкой на АВС.

Фундаментальный аспект подхода президента Трампа заключается в том, что, как вы знаете, это должно быть постоянным. Это то, что мы продолжаем слышать от украинцев, что, знаете, мы не можем иметь ситуацию, когда это продолжает разрушаться. В то же время, мы взаимодействуем с россиянами.

- сообщил Волц.

 Советник президента США, отметил: от президента путина в Вашингтоне услышали, что тот обязательно рассмотрит возможность прекращения огня.

Есть и другие вещи, которые он хотел бы видеть, и которые команда национальной безопасности президента Трампа рассматривает в ближайшие дни. Итак, эта дипломатия "туда-сюда" продолжается".

 сказал Волц.

Мы должны спросить себя, соответствует ли это нашим национальным интересам? Реалистично ли это? Мы говорили об этом и с европейцами, и с украинцами. Собираемся ли мы выгнать каждого россиянина с каждого сантиметра украинской земли, включая Крым? 

- подчеркнул Волц. 

Также он сказал следующее:

"Стратегия администрации Байдена заключалась в том, что мы будем делать это столько, сколько потребуется, независимо от того, какие будут временные рамки, а это, по сути, бесконечная война, в условиях, когда мы буквально теряем сотни тысяч людей за считанные месяцы. И может перерасти в Третью мировую войну. ... Мы можем говорить о том, что правильно, а что нет. Но мы также должны говорить о реальной ситуации на местах. И это то, что мы делаем через дипломатию, через челночную дипломатию, через косвенные переговоры"

Напомним

В США отметили, что постоянное членство Украины в НАТО является "невероятно маловероятным".

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что переговоры с путиным очень сложно вести, потому что он стремится к уничтожению Украины. Поэтому нужно максимальное давление на рф: санкции, активы и вооружение Украины.

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино15.03.25, 18:39 • 94988 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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