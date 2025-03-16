Переговоры о мире в Украине: Курская область, ЗАЭС и оккупированные территории - эти вопросы рассматриваются, заявил Виткофф

По словам спецпосланника Дональда Трампа Стива Виткоффа, американская сторона понимает сложность дискуссии об организации прекращения огня на огромном участке территории. В то же время указывается, что в переговорах будут учтены интересы сторон, в том числе доступ к портам, Запорожской АЭС и противостояние в Курске.

Передает УНН со ссылкой на CBS News.

Я видел конструктивные усилия в течение длительного периода времени, направленные на то, чтобы обсудить специфику того, что происходит на местах. Между этими двумя странами существует 2000-километровая граница, и они сталкиваются - стреляют друг в друга и сталкиваются друг с другом через эту 2000-километровую границу. Это очень, очень, очень сложный режим прекращения огня, и все же все стремятся вести эту дискуссию.

Виткофф также отметил, что прекращение огня предполагает то, как заставить людей не воевать друг с другом на границе в 2,000 километров.

Стив Виткофф также отметил в контексте переговоров по российско-украинской войне следующее:

Сюда также не входит основная зона противостояния, которой является Курск. Итак, условия на поле боя разные. Мы должны это обсудить. Есть регионы, на которых, как мы все знаем, сосредоточено внимание россиян. Есть ядерный реактор, который поставляет достаточно много электроэнергии в Украину. С этим надо разобраться. Есть доступ к портам. Существует соглашение о потенциале Черного моря, существует очень много элементов.