Трамп объявил день переговоров с путиным о прекращении войны в Украине и раскрыл основные темы
Киев • УНН
Дональд Трамп анонсировал разговор с владимиром путиным 18 марта для обсуждения прекращения войны в Украине. Переговоры будут касаться вопросов территории и электростанций.
Президент США Дональд Трамп заявил о намерении провести переговоры с российским диктатором владимиром путиным во вторник, 18 марта. Беседа состоится в рамках настояний американского лидера о прекращении войны рф против Украины. Об этом сообщает Associated Press, передает УНН.
Детали
Отмечается, что соответствующий анонс со стороны Главы Белого Дома состоялся во время разговора с журналистами на борту Air Force One, который выполнял рейс из Флориды в Вашингтон.
Мы увидим, будет ли у нас что-то объявить, возможно, до вторника. Я буду говорить с президентом путиным во вторник
По его словам, за выходные было сделано "много работы", сейчас американская сторона хочет "увидеть, сможем ли мы положить конец этой войне".
Кроме того, президент США озвучил основные темы своего будущего диалога с путиным. Он рассказал, что вопросы территории и электростанции станут частью разговора о завершении российско-украинской войны.
Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях
В то же время он не уточнил, о каких именно территориях пойдет речь.
Трамп охарактеризовал это как "раздел определенных активов".
Напомним
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф заявил, что на переговорах по Украине обсуждаются вопросы Курской области, ЗАЭС и оккупированных территорий. Прекращение огня - сложный процесс.
У США есть план "А" и "Б" по завершению войны в Украине - Рубио17.03.25, 03:26 • 22070 просмотров