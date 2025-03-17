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У США есть план "А" и "Б" по завершению войны в Украине - Рубио

Киев • УНН

 • 22070 просмотра

Госсекретарь США Рубио обнародовал планы США по завершению войны в Украине. План "А" – прекращение огня, план "Б" – переговоры за столом для окончательного завершения войны.

У США есть план "А" и "Б" по завершению войны в Украине - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал план "А" и план "Б" Соединенных Штатов Америки относительно завершения войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью политика CBS News.

Это сложная, трехлетняя война… Я хочу, чтобы все поняли, что план таков. План "А" – прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану "Б" – второму этапу, который заключается в том, чтобы собрать всех за столом переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, и найти способ навсегда положить конец этой войне

- заявил Марко Рубио.

По его словам, никто не говорит, что эта "вторая часть будет легкой".

Но мы не сможем добраться до нее, пока не пройдем первую часть

- отметил Государственный секретарь США.

Рубио отметил, что трудно договориться об окончательном прекращении войны, пока "они стреляют друг в друга".

Поэтому президент (Трамп – ред.) хочет прекращения огня. Это то, над чем мы работаем, предполагая, что сможем это сделать. Само по себе это будет нелегко. Мы переходим ко второй фазе, которая заключается в обсуждении чего-то более длительного и постоянного. Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти

- пояснил американский политик.

В то же время он назвал "многообещающей" встречу американского спецпосланника Стива Виткоффа с владимиром путиным 13 марта.

Напомним

Спецпредставитель США встретился с путиным для обсуждения плана перемирия на 30 дней. После передачи сигналов Трампу стороны определят время для разговора.

Дональд Трамп хочет убедить путина сесть за стол переговоров по Украине. Сенатор Грэм предупредил, что путин пожалеет, если будет играть с Трампом.

Разговор Трампа и путина состоится на следующей неделе, заявил Виткофф16.03.25, 15:03 • 28411 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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