У США есть план "А" и "Б" по завершению войны в Украине - Рубио

Государственный секретарь США Марко Рубио обнародовал план "А" и план "Б" Соединенных Штатов Америки относительно завершения войны в Украине. Об этом информирует УНН со ссылкой на интервью политика CBS News.

Это сложная, трехлетняя война… Я хочу, чтобы все поняли, что план таков. План "А" – прекратить стрельбу, чтобы мы могли перейти к плану "Б" – второму этапу, который заключается в том, чтобы собрать всех за столом переговоров, возможно, с помощью челночной дипломатии, и найти способ навсегда положить конец этой войне

По его словам, никто не говорит, что эта "вторая часть будет легкой".

Рубио отметил, что трудно договориться об окончательном прекращении войны, пока "они стреляют друг в друга".

Поэтому президент (Трамп – ред.) хочет прекращения огня. Это то, над чем мы работаем, предполагая, что сможем это сделать. Само по себе это будет нелегко. Мы переходим ко второй фазе, которая заключается в обсуждении чего-то более длительного и постоянного. Это будет трудно. Это потребует много тяжелой работы, уступок с обеих сторон, но это должно произойти