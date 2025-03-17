"Якщо путін грає з Трампом, він про це пошкодує", - сенатор Грем

Президент США Дональд Трамп намагається переконати президента рф сісти за стіл переговорів, щоб досягти миру в Україні. Але, якщо володимир путін грає з Трампом, то пошкодує про це, сказав сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Американського політика цитує CBS News,передає УНН.

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У неділю, 16 березня в ефірі ТВ-шоу "Віч-на-віч з нацією з Маргарет Бреннан" у сенатора Грема запитали, чи підпише Трамп закон для накладення додаткових санкцій на росію, бо серйозних санкцій американський президент ще не застосував. За словами Грема, Трамп, ймовірно, чекає на результати обговорень, які проводить спецпосланець США Стів Віткофф.

Трамп збирається поговорити з путіним цього тижня. Ви не можете розв'язати проблему, поки не поговорите з людиною, яка її створює. А проблема – це путін. Він є хижаком щодо України та в цілому щодо регіону - зазначив сенатор.

Ліндсі Грем також висловив сподівання, що Глава Білого дому все таки переконає путіна сісти за стіл переговорів, щоб оголосити перемир'я і знайти рішення, яке буде вигідне для України та росії.

"Ви ніколи не дізнаєтеся, поки не спробуєте. І є лише одна людина на планеті, здатна на це, і це президент Трамп. Якщо путін грає з Трампом, він про це пошкодує", – заявив сенатор-республіканець.

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп та президент рф володимир путін проведуть телефонну розмову наступного тижня. Спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав свою зустріч із путіним позитивною.

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