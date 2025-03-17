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"Если путин играет с Трампом, он об этом пожалеет", - сенатор Грэм

Киев • УНН

 • 18998 просмотра

Дональд Трамп хочет убедить путина сесть за стол переговоров по Украине. Сенатор Грэм предупредил, что путин пожалеет, если будет играть с Трампом.

"Если путин играет с Трампом, он об этом пожалеет", - сенатор Грэм

Президент США Дональд Трамп пытается убедить президента рф сесть за стол переговоров, чтобы достичь мира в Украине. Но, если владимир путин играет с Трампом, то пожалеет об этом, сказал сенатор-республиканец Линдси Грэм. Американского политика цитирует CBS News, передает УНН.

Детали

В воскресенье, 16 марта в эфире ТВ-шоу "Лицом к лицу с нацией с Маргарет Бреннан" у сенатора Грэма спросили, подпишет ли Трамп закон для наложения дополнительных санкций на россию, потому что серьезных санкций американский президент еще не применил. По словам Грэма, Трамп, вероятно, ждет результаты обсуждений, которые проводит спецпосланник США Стив Виткофф.

Трамп собирается поговорить с путиным на этой неделе. Вы не можете решить проблему, пока не поговорите с человеком, который ее создает. А проблема – это путин. Он является хищником в отношении Украины и в целом в отношении региона

- отметил сенатор.

Линдси Грэм также выразил надежду, что Глава Белого дома все же убедит путина сесть за стол переговоров, чтобы объявить перемирие и найти решение, которое будет выгодно для Украины и россии.

"Вы никогда не узнаете, пока не попробуете. И есть только один человек на планете, способный на это, и это президент Трамп. Если путин играет с Трампом, он об этом пожалеет", – заявил сенатор-республиканец.

Напомним

Президент США Дональд Трамп и президент рф владимир путин проведут телефонный разговор на следующей неделе. Спецпосланник президента США Стив Виткофф назвал свою встречу с путиным позитивной.

Зеленский считает, что на прекращение огня может понадобиться более 30 дней15.03.25, 16:57 • 28453 просмотра

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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