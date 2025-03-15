Зеленский считает, что на прекращение огня может понадобиться более 30 дней

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что на прекращение огня может понадобиться не 30 дней, а немного больше. Об этом Зеленский заявил во время встречи с журналистами, передает УНН.

Режим тишины - это режим, который, как вы знаете, сейчас предложение 30 дней… мне сложно сказать, что будет дальше, потому что это срок, за который надо иметь соглашение о следующих шагах. Я думаю, что если будет очень сложно, а, наверное, будет, я думаю… Я не могу стопроцентно быть уверенным, что 30 дней будет достаточно. Я считаю, что с нашей стороны - будет достаточно. Но когда мы имеем три стороны, мы будем делать все, чтобы было не три, а четыре стороны, чтобы была Европа. Я очень хотел бы, чтобы нас поддерживали в этом партнеры. Для нас это важно, потому что кто будет помогать финансированию нашей армии? И где Украина будет с точки зрения гарантий безопасности экономической составляющей этих гарантий. Это Европейский Союз, а помощь - это Европа - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина прежде всего рассчитывает на Европу и Америку в восстановлении страны и укреплении армии.

Я считаю, что на кого мы рассчитываем, то те должны быть субъектами соглашения. Европа, Америка, и мы - Украина и россия. Я так считаю. Может, не 30 дней, ну может немножко больше понадобится, но очень важно, чтобы был тот или иной срок в соглашении о тишине, или не соглашение, а договоренности, тогда это сократит возможности россиянам играться в вечный замороженный конфликт - добавил Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что переговоры между США и россией могут состояться уже в следующий понедельник, 17 марта, на что ранее намекал президент США Дональд Трамп, заявив, что больше деталей относительно прекращения огня будут известны именно в этот день.